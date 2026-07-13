Ahbap Soruşturmasında Yeni Gelişme, Avukat Ece Güner Gözaltına Alındı

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Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları yöneltilirken, soruşturma kapsamında toplam 26 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

HALUK LEVENT GÖZALTINDA

Şüpheli listesine göre Haluk Levent ile birlikte Z.Y., E.G., Ş.B., H.B., M.U., S.K., Y.M., R.S., A.Ö., K.Ö., N.E., G.Ö., E.D., M.Y., Y.C.E., T.S.B, İ.Ç., Y.K. ve E.Ö.Ç. gözaltına alındı.

AVUKAT ECE GÜNER DE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, Haluk Levent'in danışmanlığını yaptığı öne sürülen Avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı verilmişti. Avukat Ece Güner de yakalanarak gözaltına alındı. Avukat Ece Güner'in aynı zamanda İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olduğu öğrenildi.

LEVENT'İN BAHİSTEN 390 MİLYON LİRA ZARAR ETTİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında Ahbap Derneği'nden yaklaşık 120 milyon TL para akışı tespit edildiği, Haluk Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından olan Alper Çelik hesaplarından 2020-2026 yılları arasında 990 Milyon TL yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 Milyon TL para kaybedildiği, şahsi banka hesabı kullanamayan Haluk Levent’in bu hacimde bahis oynamış olmasının 'şüpheleri artırdığı' ifade edildi.

GÜNER, 'AVUKATLIK YAPTIĞI' İDDİALARINI YALANLADI

Ece Güner'in bir dönem Haluk Levent'in ve Ahbap Derneği'nin avukatlığını yaptığı iddia edilmişti.

Ancak konuyla ilgili dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Güner, Ahbap Derneği'nin de Haluk Levent'in de hiçbir zaman avukatlığını yapmadığını belirtmişti.

6 Şubat depremlerinde Ahbap Derneği'ne yüklü bir bağış yaptığını, daha sonra Haluk Levent'in kendisinden borç para istediğini belirten Güner, "Sonra maalesef yaklaşık bir yıl uğraştıktan sonra verdiğim borcu zar zor geri alabildim" ifadelerini kullanmıştı.

'AVUKATLIĞINI YAPMADIM, BORÇ VERDİM'

Güner, yaşananları şu şekilde dile getirmişti:

"Onun dışında depreme yüklü bağış yapmamdan sonra Haluk Levent; herhalde büyük bağışlar yaptığımı görünce bana yanaşarak, geçici olarak bir kişisel borç istedi. Çok zor durumda olduğunu söyledi. Hayati bir mesele olduğunu ve bir ay içinde geri ödeyeceğini söyledi. 'Türkiye’nin en güvenilir insanıyım, insanlar bana milyonlarını emanet ediyor; hemen geri öderim' dedi. Güvendim...Sonra maalesef yaklaşık bir yıl uğraştıktan sonra verdiğim borcu zar zor geri alabildim."

ŞÜPHELİ İSİMLERİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan B.V.'nin yurt dışında olduğu tespit edilirken, A.Ç., M.S.K., A.B.K.ve B.E. hakkında ise firari oldukları gerekçesiyle yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Başsavcılık tarafından daha önce yapılan açıklamada, Ahbap Derneği hesaplarından bazı şahsi hesaplara yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı, deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtilmişti. Soruşturma kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli belgelere el konulduğu, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA