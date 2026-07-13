Kaza Yaptı, Minibüsü Polis ve Çevredekilerin Üzerine Sürdü: Ölü ve Yaralılar Var

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra kaçmaya çalışan minibüs sürücüsü, aracını görevli polis memuru ve çevredekilerin üzerine sürdü. Dur ihtarına uymayan sürücü lastiklerine ateş edilerek durdurulurken olayda bir vatandaş hayatını kaybetti, biri polis 2 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, edilen bilgiye göre R.O. yönetimindeki minibüsle R.M. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası iki sürücü ve yakınları arasında kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

DEHŞET VEREN ANLAR

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son bulurken, kaza sonrası aracını kenara çekmek için direksiyon başına geçen R.O., minibüsü görevli polis memuru M.M.Ç. ve vatandaşların üzerine sürdü. Ekiplerin ikaz ateşi üzerine de durmayarak, ilerlemeye devam eden R.O.’nun kullandığı minibüs ekipler tarafından lastiklere ateş edilerek, durduruldu.

İKAZ ATEŞİNE RAĞMEN DURMADI

R.O.’nun çarpması sonucu polis memuru M.M.Ç. ve vatandaşlardan İ.K. ile Faruk Utgan yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Faruk Utgan’ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralı polis memuru M.M.Ç. ve İ.K.’de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tomarza Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde ekipler tarafından yakalanan R.O. gözaltına alınırken, Faruk Utgan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kayseri Trafik kazası
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Soruşturma Derinleşiyor: Ahbap Derneği'nde Polis Araması Ahbap Derneği'nde Polis Araması
Haluk Levent'in Yazışmaları Ortaya Çıktı: 'Mide Kanseri Olduğumu Söyle' Haluk Levent'in Yazışmaları Ortaya Çıktı: 'Mide Kanseri Olduğumu Söyle'
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Haluk Levent'in Yazışmaları Ortaya Çıktı: 'Mide Kanseri Olduğumu Söyle' Haluk Levent'in Yazışmaları Ortaya Çıktı: 'Mide Kanseri Olduğumu Söyle'
FETÖ'nün Hücre Yapılanmasına Dev Darbe: 81 İlde 968 Şüpheliye Eş Zamanlı Operasyon FETÖ'nün Hücre Yapılanmasına Dev Darbe
Körfez'de Füze Yağmuru: İran 3 Ülkedeki ABD Üslerini Eş Zamanlı Vurdu İran 3 Ülkedeki ABD Üslerini Eş Zamanlı Vurdu
Kaza Yaptı, Minibüsü Polis ve Çevredekilerin Üzerine Sürdü: Ölü ve Yaralılar Var Kaza Yaptı, Minibüsü Polis ve Çevredekilerin Üzerine Sürdü: Ölü ve Yaralılar Var
Denizden Daha Tehlikeli! Yüzme Bilmek Bile Kurtarmaya Yetmiyor Denizden Daha Tehlikeli! Yüzme Bilmek Bile Kurtarmaya Yetmiyor