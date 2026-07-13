Kaza Yaptı, Minibüsü Polis ve Çevredekilerin Üzerine Sürdü: Ölü ve Yaralılar Var
Kayseri’nin Tomarza ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra kaçmaya çalışan minibüs sürücüsü, aracını görevli polis memuru ve çevredekilerin üzerine sürdü. Dur ihtarına uymayan sürücü lastiklerine ateş edilerek durdurulurken olayda bir vatandaş hayatını kaybetti, biri polis 2 kişi yaralandı.
Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, edilen bilgiye göre R.O. yönetimindeki minibüsle R.M. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası iki sürücü ve yakınları arasında kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
DEHŞET VEREN ANLAR
Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son bulurken, kaza sonrası aracını kenara çekmek için direksiyon başına geçen R.O., minibüsü görevli polis memuru M.M.Ç. ve vatandaşların üzerine sürdü. Ekiplerin ikaz ateşi üzerine de durmayarak, ilerlemeye devam eden R.O.’nun kullandığı minibüs ekipler tarafından lastiklere ateş edilerek, durduruldu.
İKAZ ATEŞİNE RAĞMEN DURMADI
R.O.’nun çarpması sonucu polis memuru M.M.Ç. ve vatandaşlardan İ.K. ile Faruk Utgan yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Faruk Utgan’ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralı polis memuru M.M.Ç. ve İ.K.’de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tomarza Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yerinde ekipler tarafından yakalanan R.O. gözaltına alınırken, Faruk Utgan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA