Denizden Daha Tehlikeli! Yüzme Bilmek Bile Kurtarmaya Yetmiyor

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Yurt genelinde termometrelerin rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte serinlemek isteyen binlerce kişi deniz ve havuzların yolunu tuttu. Ancak deniz imkanı olmayan iç bölgelerde, pek çok vatandaş ve çocuk tüm yüksek ölüm riskine rağmen baraj, gölet ve tarımsal sulama kanallarına akın ediyor.

Yaz aylarında özellikle çocukların bu ölümcül noktaları adeta bir "tehlikeli oyun alanına" çevirdiğine dikkat çeken yetkililer, acı bilançonun büyümemesi için kritik uyarılarda bulundu.

'YÜZME BİLİYORUM' YANILGISI

Yapılan uyarıda, "Ne kadar yüzme bilinirse bilinsin; tatlı ve durgun su ile deniz suyunun özellikleri farklıdır. Bunu göz ardı eden onlarca çocuğumuz 'Ben yüzme biliyorum' diyerek 3-5 metrelik sulara korkusuzca giriyor. Ancak bilinmelidir ki baraj plaj değildir" denildi.

ÖNLEMLER HİÇE SAYILIYOR

Pek çok sulama kanalı ve göletin çevresinin korkuluklarla kapatılmasına rağmen; bazı noktalara ise uyarı levhalarının asıldığını belirten yetkililer, hazırlanan kamu spotları ile sık sık vatandaşları uyarıyor.

Kaynak: İHA