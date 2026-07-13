FETÖ'nün Hücre Yapılanmasına Dev Darbe: 81 İlde 968 Şüpheliye Eş Zamanlı Operasyon

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İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik cumhuriyet tarihinin en geniş koordinasyonlu operasyonlarından birini başlattı.

15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 81 il genelinde yürütülen istihbarat ve hukuki çalışmalar neticesinde tam 968 şüpheli hakkında gözaltı operasyonu başlatıldı. İki bakanlığın ortak mesajında, terörle mücadelenin ilk günkü kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2 bakanlığın ortak basın açıklamasını sosyal medya hesaplarından eş zamanlı paylaştı. Açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü idrak edilirken, vatan, bayrak, demokrasi ve milli irade uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin rahmetle, kahraman gazilerin minnetle yad edildiği kaydedildi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR BAŞI ÇEKİYOR

Aziz milletin destansı direnişiyle bertaraf edilen silahlı terör örgütü FETÖ'ye karşı mücadelenin aradan geçen yıllara rağmen aynı kararlılık, dikkat ve hassasiyetle sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimiz, 15 Temmuz'dan bu yana bütün kurumlarıyla büyük bir arınma seferberliği yürütmüş, milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kasteden bu ihanet şebekesine karşı tavizsiz bir mücadele ortaya koymuştur. Bu kapsamda, 81 il cumhuriyet başsavcılığımızın, 81 il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlıklarımızın, FETÖ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü müşterek çalışmalar neticesinde, bu sabah 81 ilde 968 şüpheliye yönelik operasyon başlatılmıştır. Operasyon kapsamında en fazla şüphelinin bulunduğu iller Ankara, İzmir ve İstanbul olurken, diğer illerimizde de örgütün güncel yapılanmalarına, mahrem yapılanmasına ve bağlantılı unsurlarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, emniyet ve jandarma teşkilatlarımız, cumhuriyet başsavcılıklarımız ilgili tüm kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz'un bize yüklediği tarihi sorumluluğun bilinciyle şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlığına ve milletimizin istiklal iradesine sahip çıkacağız."

BAKANLARDAN TAVİZSİZ 'TÜRKİYE YÜZYILI' MESAJI

İçişleri Bakanı Çiftçi, operasyona ilişkin sosyal medyasından yaptığı açıklamada, devletin tüm kurumlarıyla yürüttüğü bu büyük arınma seferberliğinde liderliğiyle kararlılıklarına güç katan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını arz ettiğini belirtti.

Bu haklı mücadelede, güçlü koordinasyonun oluşmasında vermiş oldukları destekten dolayı Adalet Bakan Akın Gürlek'e teşekkürlerini ileten Çiftçi, "Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda, güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ/PDY'ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir.



Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımız ile Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalar neticesinde; bu sabah,… pic.twitter.com/irYCiHfnt1 — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) July 13, 2026

Adalet Bakanı Gürlek de, devletin tüm kurumlarıyla yürüttüğü bu büyük arınma seferberliğinde destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Bakan Çiftçi'ye teşekkürlerini ileterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık. Bundan 10 yıl önce vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz ve milli irademiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlığına ve milletimizin istiklal iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız."

Milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ/PDY'ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir.



Bu sabah, 81 ilimizde Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızın yürüttüğü müşterek çalışmalar… pic.twitter.com/LgOo85JyNu — Akın Gürlek (@abakingurlek) July 13, 2026

Kaynak: AA