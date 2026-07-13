Haluk Levent'in Yazışmaları Ortaya Çıktı: 'Mide Kanseri Olduğumu Söyle'

Ahbap derneğine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent’in yazışmaları ortaya çıktı. Levent'in, asistanı Yeliz Kaya’dan 'mide kanseri olduğu yönünde algı yaratmasını' istediği mesaj dosyaya girdi.

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Haluk Levent'in Yazışmaları Ortaya Çıktı: 'Mide Kanseri Olduğumu Söyle'
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap derneğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlamalarıyla yargılanacak.

Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon TL bahis oynadığı, 390 milyon TL para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon TL para aktarıldığı iddia ediliyor.

'MİDE KANSERİ HABERİNİ YAY'

tv100'de yer alan habere göre, Ahbap Derneği Başkan Asistanı Yeliz Kaya'nın dijital materyallerinde yapılan incelemede dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. İncelemelerde, Haluk Levent'in asistanı Kaya'dan bazı kişilere 'mide kanseri olduğu ve para aradığı' yönünde haber yaymasını istediğinin tespit edildiği öne sürüldü.

Haluk Levent'in Yazışmaları Ortaya Çıktı: 'Mide Kanseri Olduğumu Söyle' - Resim : 1

Levent'in asistanından kendisine ağlayarak ses atmasını istediği mesajlaşma da dosyaya girdi.

Haluk Levent'in Yazışmaları Ortaya Çıktı: 'Mide Kanseri Olduğumu Söyle' - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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