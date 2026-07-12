5 Yıldızlı Otelde Panik! 28 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde konaklayan 28 kişi, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Olayın nedenini belirlemek için oteldeki yiyeceklerden ve su şebekesinden numune alındı.

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5 Yıldızlı Otelde Panik! 28 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde yaşanan toplu rahatsızlanma paniğe neden oldu. Karaova Mahallesi'ndeki tesiste konaklayan çok sayıda tatilci, mide bulantısı, kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı.

İhbar üzerine otele çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan 28 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaşanan olayın gıda kaynaklı mı yoksa su sisteminden kaynaklanan bir durum mu olduğunu belirlemek için inceleme başlattı.

5 Yıldızlı Otelde Panik! 28 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 1

NUMUNELER İNCELENECEK

Bu kapsamda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından otelde sunulan yiyeceklerden ve tesisin su şebekesinden numuneler alındı. Laboratuvar sonuçlarının ardından rahatsızlığın nedeni netlik kazanacak. Polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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