Kastamonu'da Gizemli Ölüm: Kiraz Yiyen Çift Peş Peşe Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kiraz yedikten sonra rahatsızlanan Ahmet Derin'in ardından yoğun bakımda tedavi gören eşi Rahime Derin de yaşamını yitirdi. Çiftin ölüm nedeni araştırılırken, kiraz ağacından alınan numuneler incelemeye gönderildi.

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Kastamonu'da Gizemli Ölüm: Kiraz Yiyen Çift Peş Peşe Hayatını Kaybetti
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Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Karabey köyünde yaşayan Ahmet Derin (63) ile eşi Rahime Derin (60) iddiaya göre 1 Temmuz’da akrabaların bahçesindeki ağaçtan kiraz yedikten sonra rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KİRAZ AĞACINDAN ÖRNEKLER ALINDI

Ahmet Derin, aynı gün doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Rahime Derin de dün akşam yaşamını yitirdi. Çiftin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucunda ortaya çıkacak. Öte yandan söz konusu kiraz ağacında tarım ilacı olup olmadığının belirlenmesi için örnek alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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