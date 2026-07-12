Bakan Gürlek Kazandığı Tazminatı Kızılay'a Bağışladı, Çağrıda Bulundu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, manevi tazminat davası sonucunda aldığı 150 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışladığını açıkladı. Gürlek, Kızılay'ın afetlerde ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirterek destek çağrısında bulundu.

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Bakan Gürlek Kazandığı Tazminatı Kızılay'a Bağışladı, Çağrıda Bulundu
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk Kızılay'a yönelik destek mesajı verdi ve 150 bin liralık bağış yaptığını duyurdu. Gürlek, köklü geçmişi, çalışanları ve gönüllüleriyle Türk Kızılay'ın afetlerde ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirterek, kurumun Türkiye'nin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu ifade etti.

Vatandaşların Kızılay'a gönül rahatlığıyla bağış yapabileceğini vurgulayan Gürlek, yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut olacağını söyledi. Gürlek paylaşımında, "Milletimizin merhamet elini dünyanın dört bir yanına ulaştıran, iyiliğin ve dayanışmanın sembolü olan Türk Kızılay'ın tüm çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Kızılay Akın Gürlek
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