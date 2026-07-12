Bakan Gürlek Kazandığı Tazminatı Kızılay'a Bağışladı, Çağrıda Bulundu

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk Kızılay'a yönelik destek mesajı verdi ve 150 bin liralık bağış yaptığını duyurdu. Gürlek, köklü geçmişi, çalışanları ve gönüllüleriyle Türk Kızılay'ın afetlerde ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirterek, kurumun Türkiye'nin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu ifade etti.

Vatandaşların Kızılay'a gönül rahatlığıyla bağış yapabileceğini vurgulayan Gürlek, yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut olacağını söyledi. Gürlek paylaşımında, "Milletimizin merhamet elini dünyanın dört bir yanına ulaştıran, iyiliğin ve dayanışmanın sembolü olan Türk Kızılay'ın tüm çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Köklü geçmişi, fedakâr çalışanları ve gönüllüleriyle; afetlerde ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, aziz milletimizin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biridir.



Vatandaşlarımız, Türk Kızılay’a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış… pic.twitter.com/QG6myqUMYQ — Akın Gürlek (@abakingurlek) July 12, 2026

Kaynak: Haber Merkezi