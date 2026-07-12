Yargıtay'dan Emsal Nitelikte Karar! O Sözler Hem İşinden Hem Tazminatından Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çalıştığı otelde stajyer aşçıya hakaret ettiği ve diğer çalışanlara yönelik küfürlü tavırları nedeniyle işten çıkarılan aşçıbaşının açtığı tazminat davası, Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararıyla sonuçlandı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenin fesih kararını haklı bularak işçinin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddedilmesi gerektiğine karar verdi.

HAKARET İDDİASIYLA TAZMİNATSIZ İŞTEN ÇIKARILDI

Otelde şef aşçı olarak görev yapan K.H., iş sözleşmesinin haksız şekilde feshedildiğini ileri sürerek İş Mahkemesi'nde dava açtı. K.H., kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil, hafta tatili ile asgari geçim indirimi alacaklarının da ödenmesini talep etti.

İşveren ise K.H.'nin stajyer aşçı M.K.'ya ve diğer çalışanlara sık sık küfür ettiğini, çalışma ortamındaki huzuru bozduğunu ve bu nedenle iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savundu.

İLK DERECE MAHKEME HAK VERDİ

İş Mahkemesi, işverenin iddialarını destekleyecek yeterli somut belge sunulmadığını belirterek davayı kısmen kabul etti. Mahkeme ayrıca fazla mesainin ücrete dahil olduğunu gösteren iş sözleşmesinin de dosyaya sunulmadığına dikkat çekti.

Kararın istinaf aşamasında da değişmemesi üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.

YARGITAY MAHKEMENİN KARARINI TANIMADI

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise farklı bir değerlendirme yaptı.

Kararda, işçinin işyerinde başka bir çalışana sataşması, küfür etmesi, çalışma huzurunu bozması ve doğruluk ile bağlılık yükümlülüğüne aykırı davranmasının işveren açısından haklı fesih nedeni oluşturduğu vurgulandı.

HAKARET NİTELİĞİNDE KELİMELER

Yargıtay kararında, davacının stajyer aşçı M.K.'ya bezlerin kötü koktuğu gerekçesiyle bağırdığı, ağır küfürler ettiği ve tehdit içerikli ifadeler kullandığının dosyadaki delillerle sabit olduğu belirtildi.

Kararda ayrıca göz ameliyatı geçiren stajyerin doktor raporuna rağmen çalıştırılmaması gerektiğini davacıya bildirdiği, buna rağmen herkesin içinde aşağılandığı ve "öküz", "mal", "salak", "işe yaramazsın", "ne halin varsa gör" sözlerine maruz kaldığı ifade edildi.

'ÇALIŞMA DÜZENİNİ BOZDU'

Yargıtay, davacının yalnızca stajyer çalışana değil, diğer personele karşı da agresif tavırlar sergilediğini ve küfürlü konuşmalarıyla işyerindeki çalışma düzenini bozduğunu belirtti.

Kararda, bu davranışlar nedeniyle işveren ile çalışan arasındaki güven ilişkisinin ortadan kalktığı ve iş sözleşmesinin İş Kanunu'nun 25. maddesi kapsamında haklı nedenle feshedildiği kaydedildi.

YEREL MAHKEMİNİN KARARINI YARGITAY BOZDU

Yargıtay, işverenin fesih kararını hukuka uygun bularak yerel mahkeme kararını bozdu. Böylece stajyer aşçıya ve diğer çalışanlara hakaret ettiği belirlenen aşçıbaşı, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında kıdem ve ihbar tazminatı alma hakkını kaybetti.

Karar, işyerinde çalışanlara yönelik hakaret, küfür ve psikolojik baskının çalışma barışını bozduğu durumlarda işverenin tazminatsız fesih hakkını kullanabileceğine ilişkin emsal kararlar arasındaki yerini aldı.

Kaynak: İHA