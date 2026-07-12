Muğla'da Sevindiren Haber: Yangın Kontrol Altına Alındı

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Muğla'da Hamursuz Tepesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına havadan 3 helikopterle müdahale edilirken, karada ise 5 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer ile orman işçileri ve itfaiye ekipleri görev yaptı. Yoğun çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA