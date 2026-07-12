Muğla'da Sevindiren Haber: Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'da ormanlık ve tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Son Güncelleme:
Muğla'da Sevindiren Haber: Yangın Kontrol Altına Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla'da Hamursuz Tepesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına havadan 3 helikopterle müdahale edilirken, karada ise 5 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer ile orman işçileri ve itfaiye ekipleri görev yaptı. Yoğun çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Muğla Yangın
Son Güncelleme:
Ahbap Soruşturmasında Flaş Gelişme: Haluk Levent Gözaltına Alındı Haluk Levent Gözaltına Alındı
Antalya'da Korkutan Depo Yangını, Alevler Yan Binaları da Sardı Antalya'da Korkutan Yangın, Alevler Yan Binaları da Sardı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Jandarmadan Fotokapan Operasyonu: Yüzlerce Kişi Yakalandı Yüzlerce Kişi Yakalandı
Hazal Kaya ve Ali Atay Hollanda'ya Taşınıyor! Şirket Kurdular, Hayallerini Kovalayacaklar Hazal Kaya ve Ali Atay Hollanda'ya Taşınıyor! Şirket Kurdular, Hayallerini Kovalayacaklar
Trabzon'da Kalkışa Dakikalar Kala Sigara Krizi: Uçak Geri Döndü Kalkışa Dakikalar Kala Sigara Krizi, Uçak Geri Döndü
ABD'li Senatör Lindsey Graham Hayatını Kaybetti Senatör Hayatını Kaybetti
Yargıtay'dan Emsal Nitelikte Karar! O Sözler Hem İşinden Hem Tazminatından Etti Yargıtay'dan Emsal Nitelikte Karar! O Sözler Hem İşinden Hem Tazminatından Etti