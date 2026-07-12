Soruşturma Derinleşiyor: Ahbap Derneği'nde Polis Araması

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından polis, derneğin genel merkez binasında arama ve inceleme yaptı.

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Soruşturma Derinleşiyor: Ahbap Derneği'nde Polis Araması
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin genel merkez binasında polis ekipleri tarafından arama ve inceleme çalışması gerçekleştirildi. tv100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre arama polisin arama çalışması bitti.

HALUK LEVENT İSTANBUL'DA

Bu arada soruşturma kapsamında Bursa'da gözaltına alınan derneğin başkanı Haluk Levent İstanbul'a getirildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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Haluk Levent Ahbap
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