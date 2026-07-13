Haluk Levent’in Gözaltına Alınması Sonrası Oğuzhan Uğur Sessizliğini Bozdu

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından Oğuzhan Uğur’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Deprem dönemindeki yardım çalışmalarına ilişkin kendisine yöneltilen yorumlara da yanıt veren Uğur, “Gerçek neyse ortaya çıkmalı, kuruş kuruş hesabı verilmelidir” dedi.

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Haluk Levent’in Gözaltına Alınması Sonrası Oğuzhan Uğur Sessizliğini Bozdu
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Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından Oğuzhan Uğur’dan açıklama geldi. Deprem döneminde yürütülen yardım çalışmalarında Levent ile bir araya gelen Uğur, hakkındaki yorumlara da yanıt vererek, “Gerçek neyse ortaya çıkmalı, kuruş kuruş hesabı verilmelidir” ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent’in, “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. Levent’in gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, özellikle deprem felaketinin ardından gerçekleştirilen yardım çalışmalarında birlikte hareket eden isimler de yeniden gündeme geldi. Bu süreçte sosyal medya kullanıcılarının yorumlarının yöneldiği isimlerden biri de BabalaTV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur oldu.

'GERÇEK NEYSE ORTAYA ÇIKMALI'

Haluk Levent hakkında kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin açıklama yapan Oğuzhan Uğur, soruşturma sürecinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Uğur, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Haluk Levent hakkında kamuoyuna yansıyan ciddi iddialar var. Süreci an be an takip edeceğiz elbette. Zira o dönemde her birimizin emeği, çabası ve mücadelesi vardı. Gerçek neyse ortaya çıkmalı, kuruş kuruş hesabı verilmelidir. Biz de herkes gibi izliyoruz şimdilik. Gelişmeler oldukça net yorumumuz da olacaktır muhakkak. Ancak Haluk Levent haberlerinden sekip bana ve BabalaTV’ye salça olmaya çalışanları da görüyorum. Onlara kısa bir bilgi verebilirim.”

'YAPTIĞIM TÜM YARDIMLARI KENDİ CEBİMDEN YAPTIM'

Kendisinin herhangi bir dernek ya da vakıf olmadığını vurgulayan Uğur, bağış toplamadığını ve yaptığı yardımların masraflarını kendi imkânlarıyla karşıladığını belirtti.

Uğur, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Ben bir dernek ya da vakıf değilim. Dolayısıyla para toplayamam, bağış kabul edemem. Yaptığım tüm yardımları da bugüne kadar kendi cebimden yaptım. Bunu yazmak zorunda kalmak bile ruhumu eziyor. Ama yazmayınca da farklı yerlere çekiliyor. Normal… Bu millet yıllardır hayal kırıklıklarından kule yaptı. ‘Güven’ dediğimiz şey artık neredeyse nostaljik bir kavram. Umarım bu haberler o kulenin tepesine yeni bir parça daha eklemez, bizi güven duygusundan bir adım daha uzaklaştırmaz. Takipteyiz.”

Kaynak: Haber Merkezi

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