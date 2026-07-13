CHP’de Büyük Değişim İddiası: 20 İl Başkanı Daha Görevden mi Alınacak?

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Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti teşkilatlarında başlattığı yeniden yapılanma sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Bugüne kadar 43 il başkanını değiştiren Kılıçdaroğlu’nun, ay sonuna kadar yaklaşık 20 ilde daha değişikliğe gideceği iddia ediliyor.

CHP’de il ve ilçe örgütlerine yönelik başlatılan kapsamlı değişim süreci devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirlediği yeni yol haritası doğrultusunda teşkilatlardaki görevden alma ve atamaların birkaç hafta içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Parti yönetiminin, örgütlerdeki yeniden yapılanma çalışmalarını ay sonuna kadar sonuçlandırarak olağan kurultay sürecine yeni kadrolarla girmeyi planladığı belirtiliyor.

43 İL BAŞKANI DEĞİŞTİ

Kılıçdaroğlu’nun parti örgütlerinde başlattığı revizyon kapsamında bugüne kadar 43 il başkanının görevine son verildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, değişim sürecinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. İddiaya göre, Kılıçdaroğlu’nu destekleyen il başkanları dışında kalan yaklaşık 20 ilde daha yönetim değişikliğine gidileceği belirtildi. Görevden alma ve yeni atamaların tamamlanmasıyla birlikte parti teşkilatlarının büyük ölçüde yeniden şekilleneceği ifade ediliyor.

KURULTAY SÜRECİ YENİ KADROLARLA YÜRÜTÜLECEK

CHP yönetiminin, il örgütlerindeki değişiklikleri tamamladıktan sonra olağan kurultay hazırlıklarına hız vermesi bekleniyor. İddiaya göre, yapılan revizyonların ardından il başkanlarının CHP Genel Merkezi’ne davet edilmesi planlanıyor. Gerçekleştirilecek toplantının en önemli gündem maddesini ise olağan kurultayın takvimi ve hazırlık süreci oluşturacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi