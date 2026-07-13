MİT Adım Adım Takip Etti: IŞİD'in Sarı Bültenle Aranan Kritik İsmi Yakalandı

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü IŞİD'in "Faruk Ofisi" olarak bilinen Türkiye vilayeti yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda "Abdüsselam Türki" kod adlı Talip Güler'in, 2021 öncesinde IŞİD'in "Türkiye vilayeti sorumlusu" ve "Faruk Ofisi"nin finans sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve 2021'de düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi.

MİT'TEN KAÇAMADI

Yürütülen çalışmalar neticesinde sarı bültenle aranan Talip Güler'in 2014 ocak ayında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçtiği belirlendi. Güler'in Suriye'deki faaliyetlerini, başta ağabeyi Kasım Güler olmak üzere örgüt sorumlularıyla irtibatlı olarak yürüttüğü saptandı.

Kasım Güler'in yakalanmasının ardından kardeşi Talip Güler için de çalışmalarını derinleştiren MİT, faaliyetlerini adım adım takip ettiği teröristin çatışma bölgelerinden Türkiye'ye getirilmesini sağladı.

İLK İFADESINDE HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Türkiye'ye getirilen Talip Güler, ifadesinde örgüt adına yürüttüğü faaliyetleri itiraf etti. Güler ifadesinde, Türkiye'deki radikalleşme sürecine, kaçak yollarla Suriye'ye geçişine, IŞİD'e katılımına ve geçmiş dönemde finans sorumlusu olarak görev yapan ağabeyi Kasım Güler ile örgüt bünyesinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin detayları anlattı.

Kaynak: AA