Almanya Vizesiz Seyahat Listesini Güncelledi! 62 Ülke Listeye Girdi, Türkiye Var Mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya, 2026 yılı için Avrupa Birliği ve Schengen Bölgesi dışındaki ülkeleri kapsayan vizesiz seyahat listesini güncelledi. Yeni düzenlemeyle 62 ülkenin vatandaşları Almanya’ya kısa süreli ziyaretlerinde vize muafiyetinden yararlanabilecek. Açıklanan listenin ardından Türkiye’nin vizesiz seyahat hakkı tanınan ülkeler arasında yer alıp almadığı merak konusu oldu.

Almanya’nın 2026 yılı için geçerli olacak vize uygulamalarına ilişkin yeni takvim belli oldu.

Yayımlanan güncel listeye göre Avrupa Birliği ve Schengen Bölgesi dışındaki 62 ülkenin vatandaşları; turizm, iş görüşmeleri ve aile ziyaretleri amacıyla Almanya’ya vize almadan seyahat edebilecek.

Vize muafiyetinden yararlanan kişiler, 180 günlük dönem içerisinde ülkede en fazla 90 gün kalabilecek. Ancak söz konusu uygulama çalışma, eğitim veya uzun süreli ikamet hakkı sağlamayacak.

62 ÜLKENİN VATANDAŞLARI VİZESİZ SEYAHAT EDEBİLECEK

Almanya’ya kısa süreli ziyaretlerde vizesiz giriş hakkından yararlanabilecek ülkeler şöyle sıralandı:

Arnavutluk, Andorra, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Avustralya, Bahamalar, Barbados, Bosna-Hersek, Brezilya, Brunei, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominika, El Salvador, Gürcistan, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, İsrail, Japonya, Kiribati, Kosova, Makao, Malezya, Marshall Adaları, Mauritius, Meksika, Mikronezya, Moldova, Monako, Karadağ, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Nikaragua, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, San Marino, Sırbistan, Seyşeller, Singapur, Solomon Adaları, Güney Kore, Tayvan, Doğu Timor, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tuvalu, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay, Vanuatu, Vatikan ve Venezuela.

Listede yer alan ülkelerin vatandaşları, kısa süreli seyahatlerinde Schengen vizesi başvurusu yapmadan Almanya’ya giriş yapabilecek.

TÜRKİYE VİZESİZ SEYAHAT LİSTESİNDE YER ALDI MI?

Almanya ile Türkiye arasındaki yaklaşık 55 milyar dolarlık dış ticaret hacmine rağmen Türk vatandaşları için mevcut vize uygulamasında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Türkiye, Almanya’ya vizesiz giriş hakkı tanınan 62 ülke arasında yer almadı. Bu nedenle bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının turistik gezi, iş toplantısı veya aile ziyareti gibi kısa süreli seyahatleri için Schengen vizesi alması gerekiyor.

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında yaşadığı uzun randevu süreleri ve değerlendirme süreçleri ise gündemdeki yerini koruyor.

ETIAS UYGULAMASI 2027’YE ERTELENDİ

Avrupa’ya vizesiz seyahat hakkına sahip ülkelerin vatandaşlarını ilgilendiren Avrupa Seyahat Bilgi ve İzin Sistemi’nin (ETIAS) uygulama takviminde de değişikliğe gidildi.

Avrupa Birliği’nin otomatik Giriş/Çıkış Sistemi’nde (EES) yaşanan teknik sorunlar ve sistemlerin birbirine bağlı şekilde çalışması nedeniyle ETIAS’ın zorunlu olarak uygulanacağı tarihin Nisan 2027’ye ertelendiği belirtildi.

Yeni takvime göre sistemin Ekim 2026’nın sonlarında isteğe bağlı bir geçiş dönemiyle devreye alınması, Nisan 2027’den itibaren ise zorunlu hale gelmesi planlanıyor.

ETIAS kapsamında vizesiz seyahat hakkına sahip ülke vatandaşlarının Avrupa’ya gitmeden önce internet üzerinden seyahat izni alması gerekecek.

Ancak uygulama yalnızca Schengen Bölgesi’ne vizesiz giriş hakkı bulunan ülkeleri kapsayacak. Türkiye vize muafiyeti listesinde bulunmadığı için Türk vatandaşlarının mevcut Schengen vizesi başvuru süreçlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi