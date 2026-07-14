ABD'den İran'a Gece Yarısı Bombardımanı: Aynı Aileden 3 Sivil Hayatını Kaybetti

ABD ordusunun İran'ın Hürmüzgan eyaletine yönelik düzenlediği hava saldırısında, bir çevre koruma memurunun evi hedef alındı. Olayda 2 çocuk ve bir kadın can verdi.

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ABD'den İran'a Gece Yarısı Bombardımanı: Aynı Aileden 3 Sivil Hayatını Kaybetti
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Orta Doğu'da gerilimi tırmandıracak yeni bir sıcak gelişme yaşandı. ABD ordusuna ait savaş uçaklarının, gece saatlerinde İran’ın stratejik öneme sahip Hürmüzgan eyaletine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, konuyla ilgili haberinde detaylara yer verdi. ABD’nin Hürmüzgan’da bulunan bir yem deposu ile çevre koruma noktasını hedef aldığı aktarılan haberde, bu saldırılarda çevre koruma noktası yakınında evi bulunan bir koruma memurunun gelini ile 2 oğlunun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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