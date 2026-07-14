ABD'den İran'a Gece Yarısı Bombardımanı: Aynı Aileden 3 Sivil Hayatını Kaybetti

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Orta Doğu'da gerilimi tırmandıracak yeni bir sıcak gelişme yaşandı. ABD ordusuna ait savaş uçaklarının, gece saatlerinde İran’ın stratejik öneme sahip Hürmüzgan eyaletine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

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Yarı resmi Fars Haber Ajansı, konuyla ilgili haberinde detaylara yer verdi. ABD’nin Hürmüzgan’da bulunan bir yem deposu ile çevre koruma noktasını hedef aldığı aktarılan haberde, bu saldırılarda çevre koruma noktası yakınında evi bulunan bir koruma memurunun gelini ile 2 oğlunun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA