Trump Yeni Savaş İlanını Kongre'ye Bildirdi: 'İran'ı Çok Sert Şekilde Vuracağız'

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen geçici ateşkes sürecinin resmen sona erdiğini ve askeri operasyonların yeniden başlayacağını duyurdu. Trump yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı: "İkinci İran harekatı başladı, bu gece ve yarın çok sert vuracağız. Harekat kongreye bildirildi. İran'la yapılan mutabakat bir sınavdı, onlar buna uymadı. İran tamamen çıldırmış. biz vururuz İran anca konuşur. Operasyonlar 3 haftaya kadar sürebilir."

2 AY DAHA SAVAŞ İMKANI VERİLDİ

Trump yönetimi, Kongre’ye gönderdiği resmi bildirimle ABD’nin İran’la yeniden savaş halinde olduğunu ilan etti. Bu adım, Beyaz Saray’a Kongre’den yeni bir yetki almadan 60 gün daha askeri operasyon yürütme imkanı sağlıyor.

CENTCOM'DAN ABLUKA DUYURUSU

Bu arada ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran limanlarına yönelik deniz ablukasının yeniden başlatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, İran'a giren ve çıkan tüm ticari deniz trafiğini hedef alacak olan ablukanın Türkiye saatiyle yarın 23.00 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kaynak: AA