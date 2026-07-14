Soruşturma Dosyasına Giren Şok Fotoğraf: Haluk Levent Kumar Masasında

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında ikinci dalga operasyonlarla gözaltı sayısı 39’a yükselirken, davanın seyrini tamamen değiştirecek şok bir kanıt ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten savcılık, dernek kurucusu Haluk Levent'in bahis ve kumar oynadığı iddialarını güçlendiren, bir kumarhanede çekilmiş detaylı fotoğraflarını adli dosyaya ekledi. Emniyette ifadesi alınmaya başlanan ünlü sanatçının, dernekten aktarılan milyonlarca lirayı bu masalarda harcayıp harcamadığı mercek altına alındı.

KUMARHANE FOTOĞRAFI

Ahbap Derneği üzerinden toplanan bağışların amacına uygun kullanılmadığı ve şahsi hesaplara aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada savcılık, Haluk Levent’in finansal hareketlerinin izini sürerken kritik bir dijital kanıta ulaştı.

Dosyaya eklenen fotoğraflarda, Levent’in lüks bir kumarhanede, yüksek meblağlı bir oyun masasında oturduğu görülüyor. Savcılık, sosyal güvenlik kayıtlarına göre resmi geliri kısıtlı olan isimlerin hesaplarından Levent’e, oradan da yurt dışındaki bahis ve kumar organizasyonlarına giden bir para hattı olup olmadığını inceliyor.

'YURT DIŞINA KAÇARKEN BURSA'DA YAKALANDI'

Öte yandan Kabine Toplantısı’nın ardından adliye muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın perde arkasına dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonun gizliliğine dikkat çeken Bakan Gürlek, Haluk Levent'in pazar günü Bursa'da gerçekleştirilen ani bir hamleyle gözaltına alındığını doğruladı.

Bakan Gürlek, "Şahsın daha önceden konulmuş bir yurt dışı çıkış yasağı bulunuyordu. Bu yasağa rağmen illegal yollarla yurt dışına kaçma girişimi tespit edilmesi üzerine savcılık talimatıyla gözaltı işlemi uygulanmıştır" diyerek operasyonun neden öne çekildiğini açıkladı.

ASİSTANIN HESABINDAN 120 MİLYON LİRALIK TRAFİK

Hakkında "dernekler kanununa muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları bulunan Haluk Levent'in emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Başsavcılığın tespitlerine göre Levent, derneğe gelen bağış paralarını kamufle etmek için çok sayıda şüphelinin banka hesabını kullandı. Bu hesaplar arasında en dikkat çekeni ise asistanı Yeliz K. adına açılan hesap oldu. Sadece bu asistan hesabı üzerinden ünlü sanatçının kontrolündeki şahsi hesaplara yaklaşık 120 milyon liralık bir para akışı gerçekleştirildiği saptandı.

MASAK RAPORU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından mahkemeye sunulan analiz raporunda ise resmi kayıtlarda sadece aylık 20 bin TL geliri olan bir müzisyen (A.Ç.) ile derneğin organizasyon sorumlusunun (Z.Y.) hesap hacimleri incelendi:

Müzisyen A.Ç.: 2020-2024 yılları arasında hesabına 779 milyon TL girdi, 671 milyon TL çıktı.

Sorumlu Z.Y.: Aynı dönemde hesabından 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış yapıldı.

MASAK uzmanları, milyar liraları bulan bu devasa para hareketlerinin şüphelilerin mali profilleriyle hiçbir şekilde uyuşmadığını ve bu patlamanın 2020 yılındaki deprem ve pandemi yardımları döneminden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde kurgulandığını rapor etti. Soruşturmanın yeni hesap hareketleriyle daha da genişleyeceği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi