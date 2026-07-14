Trump İstedi, Vali Atadı: Senatör Lindsey Graham'ın Koltuğu Ailede Kaldı

ABD'de hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yerine, ocak ayında dolacak görev süresini tamamlamak üzere, ABD Başkanı Donald Trump'ın da tavsiyesiyle kız kardeşi Darline Graham Nordone atandı.

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Trump İstedi, Vali Atadı: Senatör Lindsey Graham'ın Koltuğu Ailede Kaldı
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ABD’nin Güney Carolina Valisi Henry McMaster, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren ülkenin en etkili Cumhuriyetçi senatörlerinden Lindsey Graham’ın yerine sürpriz bir atama gerçekleştirdi. Cumhuriyetçi Vali McMaster, düzenlediği basın toplantısında, yasalar gereği eyaleti temsil edecek ismi belirleme yetkisine sahip olduğunu söyledi.

ATAMANIN ARKASINDA TRUMP TAVSİYESİ VAR

Vali, bu çerçevede yaşamını yitiren Cumhuriyetçi Senatör Graham'ın yerine, ocak ayında dolacak görev süresini tamamlamak üzere Graham'ın kız kardeşi Nordone'u atadı.

Kız kardeş Nordone’un atama kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabından yaptığı "Lindsey'e harika bir saygı duruşu olacağı" yönündeki tavsiye paylaşımının ardından geldi. Eyaletin diğer Cumhuriyetçi Senatörü Tim Scott da bu atamaya tam destek verdiğini açıkladı.

GÜNEY CAROLINA TARİHİNDE BİR İLK

Bugün yemin ederek göreve başlaması beklenen 62 yaşındaki Darline Graham Nordone, Güney Carolina tarihinin federal düzeyde ilk kadın senatörü unvanını alacak.

TRUMP’TAN LINDSEY GRAHAM'A ÖVGÜ

Öte yandan, Beyaz Saray'da konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump ise hayatını kaybeden Senatör Graham'ı "harika bir insan" ve "herkesin dostu" şeklinde nitelendirdi.

Graham’ın vefatından kısa süre önce kendisini aradığını belirten Trump, "Ukrayna ziyaretinden döndükten sonra sadece selam vermek için aramıştı. Keyfi yerindeydi ancak biraz yorgun olduğunu söylemişti. Sonrasında bu korkunç olay yaşandı. İnanması çok güç" dedi. Trump, son telefon görüşmelerinde Graham'ın "Save America Act" (Amerika'yı Kurtar Yasası) tasarısını güçlü şekilde desteklediğini ve bu konuyu da ele aldıklarını sözlerine ekledi.

Başkan Trump ayrıca, Graham’ın anısını onurlandırmak amacıyla ülke genelindeki bayrakların cumartesi akşamına kadar yarıya indirildiği bilgisini paylaştı.

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Kaynak: AA

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