Deniz Baykal'ın Eşi Olcay Baykal Hayatını Kaybetti

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Deniz Baykal'ın Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi gören eşi Olcay Baykal, bu sabah yaşamını yitirdi. Olcay Baykal'ın cenazesi, defnedilmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze aracıyla Antalya Havalimanı'na, buradan da hava yoluyla Ankara'ya gönderildi. Olcay Baykal’ın, cuma günü merhum Deniz Baykal'ın yanında toprağa verileceği belirtildi.

DENİZ BAYKAL İLE GİZLİCE EVLENMİŞLERDİ

Mesleği öğretmenlik olan Olcay Baykal, 1963 yılında o dönem avukat olan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile gizlice evlendi. Olcay Baykal'ı Karadeniz sahilindeki Akçakoca'ya götüren Deniz Baykal, burada evlenip ailelerine nikahı sonradan haber verdi. 3 yıl önce hayatını kaybeden Deniz Baykal ve lise aşkı Olcay Baykal'ın, Ataç ve Aslı adında 2 çocukları var.

Kaynak: DHA