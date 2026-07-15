CHP Yol Ayrımında mı? Özgür Özel 'Yeni Parti' İçin İlk Kez Tarih Verdi: Temmuz Bitimi, Ağustos Başlangıcı...

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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP Grup Sözcüsü Özgür Özel, Sözcü TV'de canlı yayının konuğu oldu.

'YENİ PARTİ' İÇİN İLK KEZ TARİH VERDİ

Özel, burada yaptığı açıklamalarda ilk kez olası 'Yeni Parti'nin kuruluş tarihiyle ilgili net ifadeler kullanarak, önümüzdeki haftaları işareti etti.

'İMZALARA RAĞMEN KURULTAY YAPMIYORLAR'

"Yeni partiyi ne zaman ilan edeceksiniz?" sorusuna yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"Götürdüğümüz imzalara rağmen kurultayı yapmıyorlar. Bunun bir mahkeme süreci var. Yargıtay süreci var, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğumuz Parti Meclisinin düştüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılmasıyla ilgili bir süreç var. Bunların hepsin 10-15 günlük işler. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp karar vereceğiz. Seçilmiş il başkanlarım ile konuşacağım. Parti Meclisimiz ile konuşacağız.

'TEMMUZ BİTİMİ, AĞUSTOS BAŞLANGICIYLA BİRLİKTE'

Bir yandan bir grup arkadaşımız yeni partinin kurulumuyla ilgili, bir grup arkadaşımızın mevcut bir siyasi partinin hazırda bulundurulmasıyla ilgili her ihtimale karşı... Tüzük yazılıyor, program yazılıyor, kurucular kuruluna karar veriliyor. Temmuz ayının bitimi, ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adımlar atılır"

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı çağrıyı yineleyen Özel, "Arınacaksak, en büyük arınma için milletin hakemliğine başvuralım. Gidelim 2 milyon üyemize. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışsın, kaybeden siyasetten çekilsin, partiyi salsın. Yarıştık, yüzde 90'ın altında oy alırsam siyasetten tamamen çekileceğim" ifadelerini kullandı.

'GENEL KABUL GÖREN İSİM 'YENİ PARTİ''

Yeni partinin isminin belli olup olmadığı sorulan Özel, "İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel kabul gören isim şimdilik belli 'Yeni Parti' diyelim, logo çalışılıyor" yanıtını verdi.

Kaynak: Sözcü