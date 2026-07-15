Haluk Levent'in Eski Şoföründen Çarpıcı İfade: 'Talimatlar WhatsApp'tan Geliyordu'

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin'in beyanları dosyaya girdi. Çetin, banka hesaplarının Haluk Levent'in talimatları doğrultusunda milyonlarca liralık para transferlerinde kullanıldığını öne sürdü.

Çetin, yaklaşık 3,5 yıl Haluk Levent'in makam şoförlüğünü yaptığını belirtti. Çetin, Levent'in banka hesabı ve kredi kartı bulunmadığını, bu nedenle farklı kişilere gönderilecek paraların kendi hesabına yatırıldığını, ardından yine Levent'in talimatıyla belirlenen hesaplara aktarıldığını iddia etti.

Çetin, ifadesinde, "Benim hesabıma gelen paraları söylediği kişilere gönderiyordum" derken, tüm para transferi talimatlarının WhatsApp üzerinden iletildiğini öne sürdü.

PARA TRAFİĞİ SORULDU

Soruşturma dosyasındaki MASAK incelemesine göre Yeliz Kaya'nın hesaplarından İlker Çetin'in hesaplarına 250 işlemde 10 milyon 124 bin 766 TL gönderildi. İlker Çetin'in hesaplarından Yeliz Kaya'nın hesaplarına ise 45 işlemde toplam 210 milyon 336 bin 68 TL aktarıldı.

Bu para hareketlerinin sorulması üzerine Çetin, transferlerin Haluk Levent'in talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiğini ileri sürerek, paraların kaynağını ve kullanım amacını bilmediğini savundu.

'ANKARA'DA YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT PARA TAŞIDIM'

Çetin, ifadesinde Ankara'da yüklü miktarda nakit para teslim aldığını ve bu paraları Yeliz Kaya'nın banka hesabına yatırdığını da öne sürdü. Haluk Levent tarafından kendisine konum gönderildiğini söyleyen Çetin, belirtilen adrese giderek teslim aldığı paraları bankaya yatırdığını, paraların kaynağını bilmediğini ancak işini kaybetme korkusuyla herhangi bir soru sormadığını ifade etti.

İlker Çetin, para transferlerine ilişkin tüm talimatların WhatsApp üzerinden gönderildiğini belirterek, şüphelendiği için yazışmaları silmediğini söyledi.

KUMAR İÇİN 2 MİLYONLUK JETON

Çetin'in ifadesinde yer alan dikkat çekici iddialardan biri de Kıbrıs'taki kumarhane işlemleri oldu. Çetin, Haluk Levent'in Kıbrıs'a gittiği dönemlerde kumar oynadığını, kendi banka hesabı üzerinden Levent adına kumarhane jetonu alındığını öne sürdü. Söz konusu jeton alımlarının 1 ila 2 milyon lira seviyesinde olduğunu iddia eden Çetin, bu işlemleri de Haluk Levent'in talimatıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Kaynak: İHA