Malezya Başbakanı Resti Çekti: İsrailliler Sınır Dışı Edilecek
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin İsrail'i tanımadığını belirterek, ülkedeki varlıklarının tespit edilmesi halinde “İsrail vatandaşlarının sınır dışı edileceğini” duyurdu.
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Yerel Malay Mail gazetesinin haberine göre Başbakan Enver, İsrail vatandaşlarının Malezya'da tespit edildiği iddialarına ilişkin tüm güvenlik kurumlarının kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü açıkladı.
'VARSA DERHAL SINIR DIŞI EDİLECEKLER'
“Soruşturuyoruz, buna izin vermeyeceğiz.” ifadesini kullanan Enver, “Eğer (ülkede) İsrail vatandaşları varsa, İsrail'i tanımadığımız için derhal sınır dışı edilecekler." dedi.
ÇİFTE VATANDAŞLIK İDDİALARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Enver’in açıklamaları, çifte vatandaşlık belgeleri kullanan İsrail vatandaşlarının Johor eyaletinde tespit edildiğine yönelik iddiaların yer aldığı haberlerin ardından geldi.
Kaynak: AA
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