Venezuela'daki Depremlerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4 Bin 734'e Çıktı

Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 734'e yükseldiği bildirildi.

Son Güncelleme:
Venezuela'daki Depremlerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4 Bin 734'e Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 173 artarak 4 bin 734'e yükseldiğini kaydeden Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu belirtti.

Ulusal basında çıkan habere göre, Venezuela Ulusal Meclisi, salı günü yaptığı açıklamada, "istikrarı, demokrasiyi ve ulusal toparlanmayı güçlendirmek" amacıyla muhalefetin bir kesimiyle ortak çalışma sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Meclis ayrıca, 24 Haziran depremlerinin ardından gösterdiği dayanışma nedeniyle Washington'a teşekkür ederek, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine "ülkenin yeniden toparlanması, istikrarın pekiştirilmesi ve Venezuela'nın demokratik kurumlarının güçlendirilmesine verdiği destekten" dolayı şükranlarını sundu.

2 BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Venezuela
Son Güncelleme:
İran Yine Saldırı Altında, Birçok Noktada Patlama: ABD'den Açıklama Geldi İran Yine Saldırı Altında, Birçok Noktada Patlama
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
İran'dan ABD'ye Misilleme! Bahreyn'de Sirenler Çaldı İran'dan ABD'ye Misilleme! Bahreyn'de Sirenler Çaldı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Haluk Levent'in Eski Şoföründen Çarpıcı İfade: 'Talimatlar WhatsApp'tan Geliyordu' Haluk Levent'in Eski Şoföründen Çarpıcı İfade: 'Talimatlar WhatsApp'tan Geliyordu'
Memleket Yolunda Korkunç Kaza: Gurbetçi Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti Gurbetçi Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Ahbap Soruşturmasında Gözaltına Alınan Haluk Levent'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Yolsuzluk Değil, Usulsüzlük...' Ahbap Soruşturmasında Gözaltına Alınan Haluk Levent'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Yolsuzluk Değil, Usuls
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Dahil 24 Kişi Tutuklandı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Dahil 24 Kişi Tutuklandı
MİT İlk Kez Açıkladı: 15 Temmuz Planının Şifreleri Çözüldü! Hainler Aylarca Planladı, Millet Bir Gecede Tarih Yazdı MİT İlk Kez Açıkladı: 15 Temmuz Planının Şifreleri Çözüldü! Millet Bir Gecede Tarih Yazdı