İran'dan ABD'ye Misilleme! Bahreyn'de Sirenler Çaldı

ABD'nin İran kıyılarına yönelik saldırılarına misilleme geldi. İran, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini hedef aldığını açıklarken, Bahreyn'de sirenler çaldı ve halka sığınak çağrısı yapıldı.

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İran'dan ABD'ye Misilleme! Bahreyn'de Sirenler Çaldı
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran kıyılarına yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD hedeflerine saldırı düzenlediklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde bulunan bazı depo ve askeri ekipmanların yanı sıra Kuveyt'teki Ali Al-Salem Hava Üssü'nde yer alan MQ-9 insansız hava aracı rampalarının İHA'larla hedef alındığı belirtildi.

Saldırıların ardından Bahreyn yönetimi ülke genelinde sirenlerin devreye girdiğini açıkladı. Yetkililer, vatandaşlardan güvenli bölgelere ve sığınaklara gitmelerini istedi.

Kaynak: AA

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