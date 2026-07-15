İspanya Fransa'yı Devirdi, Final Biletini Kaptı
2026 Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa'yı 2-0 yenen İspanya oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası yarı final heyecanıyla devam etti. Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda oynanan yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya, final biletini alan ilk takım olmayı başardı.
Karşılaşmaya etkili başlayan İspanya, 20. dakikada Lamine Yamal'ın ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Mikel Oyarzabal, 22. dakikada fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi.
İSPANYA İKİNCİ YARIDA DA FRANSA'YA FIRSAT VERMEDİ
İlk yarıyı üstün tamamlayan İspanyollar, ikinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmadı. Dakikalar 58'i gösterdiğinde sahneye çıkan Pedro Porro, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Mata başka gol sesi çıkmadı.
Bu sonuçla İspanya, 19 Temmuz'da oynanacak Dünya Kupası finalinde Arjantin ile İngiltere arasındaki yarı final eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Haber Merkezi