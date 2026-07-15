Hakan Fidan'dan Barış Trafiği: Rusya Lideri Putin'in Ardından Bu Kez Ukrayna Lideri ile Görüşecek

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Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15-16 Temmuz'da Ukrayna’yı ziyaret edecek. Bakan Fidan’ın ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edilmesi ve Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sibiha’nın yanı sıra Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kyrylo Budanov, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ile görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın görüşmelerinde, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin ekonomi, enerji ve savunma başta olmak üzere her alanda daha da geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi için atılabilecek müşterek adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca; Türkiye’nin, Ukrayna’nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini, Ukrayna’ya her alanda ve platformda sağlanan yardımlara da değinerek bir kere daha teyit etmesi ve Ukrayna’da adil ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemine dikkat çekmesi bekleniyor. Karadeniz’deki güvenliğe dikkat çekmesi beklenen Bakan Fidan’ın diğer yandan Türk firmalarının Ukrayna’daki mevcut yatırımları ve üstlendikleri projelerle Ukrayna’nın yeniden imarına önemli katkılar sunabileceğini belirtmesi ve Türkiye’nin Kırım’ın yasa dışı ilhakı konusundaki pozisyonunu yinelemesi öngörülüyor.

BAKAN FİDAN HAZİRAN AYINDA DA PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

​​​​​​​Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Putin, Rusya'ya ziyarette bulunan Fidan'ı Kazan'da kabul etmişti.

'İLİŞİKİLER İSTİKRARLI ŞEKİLDE GELİŞİYOR'

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleşen Putin-Fidan görüşmesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da yer almıştı.

Görüşmenin başında konuşan Putin, Türkiye ile ilişkilere vurgu yaparak, şu ifadeleri kullanmıştı

“Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde gelişiyor. Bundan çok memnunuz. Temaslarımız artık resmi çerçevenin ötesine geçmiş ve dostane bir nitelik kazanmıştır. Bu, büyük ölçüde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sergilediği yaklaşım sayesinde oldu. Erdoğan'a en güzel dileklerimiz iletmenizi istiyorum. Onu ülkemizde karşılamaktan her zaman memnunuz.”

Dışişleri Bakanı Fidan da Putin'e Erdoğan'ın selamlarını ileterek, "Bölgemizde ve dünyada çok yoğun bir gündem var. Bu konudaki deneyiminiz son derece önemli. İstişare etmemiz gerek çok konu var." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA-DHA