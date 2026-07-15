İran'a 90 Dakikalık Yeni Saldırı Dalgası: ABD, Tunb Adası'nı Hedef Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu.

'ASKERİ YETENEKLERİNİ ZAYIFLATMA AMAÇLI'

CENTCOM'un sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

CENTCOM güçlerinin TSİ 13.00’te (ABD doğu saatiyle 06.00'da) İran'a yönelik saldırı dalgası başlattığı belirtilen açıklamada, saldırıların "İran güçlerinin, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere saldırmak için kullandığı askeri yeteneklerini daha da zayıflatmayı amaçladığı" belirtildi.

90 DAKİKA SÜREN SALDIRILARDA BÜYÜK TUNB ADASI HEDEF ALINDI

Saldırı dalgasının başladığı ilanından kısa süre sonra CENTCOM'un hesabından yapılan paylaşımda, 90 dakika süren dalganın tamamlandığı duyuruldu.

Büyük Tunb adasında bulunan kıyı savunma sistemleri ile seyir füzesi depolama ve fırlatma üslerinin hedef alındığı kaydedilen paylaşımda, bunlara hassas mühimmatla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Paylaşımda, saldırı dalgasının, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere saldırma kapasitesini daha da zayıflattığı savunuldu.

KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR

ABD ve İran arasında yeniden başlayan karşılıklı hava saldırılarında İran cephesinde can kayıpları meydana gelirken, İran da karşılık olarak bölge ülkelerindeki ABD noktalarını hedef alıyor.

PETROL FİYATLARI YENİDEN FIRLADI

Çatışmaların yeniden başlamasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısında ciddi azalma meydana geldi. Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatları yeniden yükselişe geçerken, altın fiyatlarında da gerileme yaşanıyor.

Kaynak: AA