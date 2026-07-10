ABD'nin Talimatıyla... İsrail, Lübnan Saldırılarını Durdurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin ABD'nin talebi üzerine Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını geçici olarak durdurduğunu duyurdu. Haberde, adı açıklanmayan İsrailli bir güvenlik yetkilisinin değerlendirmelerine yer verilirken, İsrail ordusuna verilen talimatın İran'la ABD arasında yükselen gerilim ile Lübnan'la yürütülen müzakerelerin seyrinin netleşmesine kadar geçerli olacağı belirtildi.

'BEKLEMEDE KALIN'

İsrailli yetkililer, İran'ın olası bir misillemeyle İsrail'i hedef alması durumunda bunun İran'daki stratejik noktaları vurmak için bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Ancak Beyaz Saray'ın talebi doğrultusunda, mevcut gerilimin İsrail topraklarına sıçramaması amacıyla orduya şimdilik 'beklemede kalma' talimatı verildiği aktarıldı.

KADEMELİ ÇEKİLME SÜRECİ BAŞLIYOR

Öte yandan İsrail ordusunun gelecek haftadan itibaren Lübnan'ın güneyindeki pilot bölgelerden aşamalı olarak çekilmeye başlamasının beklendiği kaydedildi. Söz konusu çekilme sürecinin, Lübnan ile İsrail arasında İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilecek yeni müzakere turuyla eş zamanlı yürütülmesinin planlandığı belirtildi.

KAN'ın haberine göre, Roma'daki görüşmelerde İsrail heyetine ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter başkanlık edecek. Daha önceki müzakere süreçlerinde görev alan teknik heyetin de toplantılara katılması bekleniyor. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lübnan ile yapılacak yeni görüşme turunun gelecek hafta Roma'da düzenleneceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA