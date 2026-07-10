Sumud Filosu Dosyası Açıldı: İspanya'dan İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'e Soruşturma

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahale yargıya taşındı. İspanya Ulusal Mahkemesi, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de aralarında bulunduğu 2 üst düzey asker hakkında soruşturma başlatılmasına onay verdi.

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Sumud Filosu Dosyası Açıldı: İspanya'dan İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'e Soruşturma
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İspanya Ulusal Mahkemesi, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na 1 Ekim 2025 tarihinde uluslararası sularda düzenlenen müdahaleye ilişkin önemli bir karar aldı. Mahkeme, olayda sorumluluğu bulunduğu iddia edilen İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile bir diğer üst düzey İsrailli askeri yetkili hakkında soruşturma açılmasını kabul etti.

Karar, İspanya'da koalisyon ortağı Birleşik Sol (IU), Komünist Parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yaptığı başvurunun ardından geldi. Dosyaya bakan Ulusal Mahkeme Hakimi Francisco de Jorge, filo üyelerinin uluslararası sularda yasa dışı şekilde alıkonulmasını soruşturulmasına hükmetti.

SOYKIRIM İNCELENECEK

Mahkeme ayrıca, olayın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetki alanına girip girmediğinin belirlenmesi amacıyla UCM Başsavcılığına başvurulacağını duyurdu. İspanyol yargısı, olayın soykırım, savaş suçu veya insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin de incelenmesini talep edecek.

Hakim de Jorge, saldırının kıyıdan yaklaşık 70 deniz mili açıkta, uluslararası sularda gerçekleştiğini ve filo içerisinde İspanyol bayraklı gemilerin de yer aldığını belirterek İspanya'nın yargı yetkisinin bulunduğunu vurguladı. Soruşturma kapsamında özellikle İspanyol bayraklı gemilerde bulunan kişilerin yasa dışı şekilde gözaltına alındığı iddiaları üzerinde durulacağı, gerekli görülen tüm adli işlemlerin yürütüleceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Gazze ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu ilk olarak 13 Eylül 2025'te Akdeniz'e açılmış, ikinci girişimini ise 2026 yılının nisan ayında gerçekleştirmişti. İsrail ordusu, filonun her iki girişimine de uluslararası sularda müdahalede bulunmuş, gemilerde bulunan aktivistleri gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

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