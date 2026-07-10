Ryanair Uçağında Korku Dolu Anlar: Motor Parçalandı, Cam Kırıldı

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Sabah saatlerinde Selanik'ten Münih'e gitmek üzere havalanan Ryanair'e ait bir yolcu uçağında ciddi bir olay yaşandı. Gazete Oksijen'in Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinden aktardığına göre, uçak Kuzey Makedonya hava sahası üzerindeyken pilotlar motorlardan birinde uçuş sırasında giderilemeyecek kadar ciddi bir arıza tespit etti.

ACİL DÖNÜŞ KARARI

Bunun üzerine mürettebat derhal Selanik'e geri dönme kararı alarak alçalma prosedürünü başlattı. Uçağın güvenli şekilde iniş yapmasının ardından motorda ağır hasar oluştuğu belirlendi. Alçalma sırasında motordan koptuğu belirtilen bir parça, uçağın pencerelerinden birine çarparak camın kırılmasına neden oldu. Olayda bir yolcu hafif yaralandı, 4 yolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yolcuların büyük bölümü ilk müdahalenin ardından taburcu edilirken, bir kişinin ileri tetkikler için hastanede kaldığı bildirildi.

Öte yandan olay yerine gelen yetkili kaza inceleme komisyonu, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

GÖVDEDE HASAR YOK

Yetkili bir kaynağın verdiği bilgiye göre, olay uçağın gövdesinde bir yarılmadan değil, motordan kopan bir parçanın pencereye isabet etmesinden kaynaklandı. Aynı kaynak, uçuşun yüksek irtifada olduğu sırada gövdede bir delinme meydana gelmesi halinde, kabin içi ile dış ortam arasındaki basınç farkı nedeniyle sonuçların çok daha ağır olabileceğine dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi