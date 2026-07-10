Trump'tan İran Açıklaması: 'Ateşkesin Sona Erdiğini İlettik, Görüşmeyi Kabul Ettim'

ABD Başkanı Trump, İran'a ateşkesin sona erdiğini ilettiklerini, Tahran'ın görüşmeye devam etmek istediğini ve kendisinin bunu kabul ettiğini açıkladı.

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Trump'tan İran Açıklaması: 'Ateşkesin Sona Erdiğini İlettik, Görüşmeyi Kabul Ettim'
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkesin sona erdiğini Tahran yönetimine bildirildiğini açıkladı.

'ATEŞKES SONA ERDİ, GÖRÜŞME TEKLİFİNİ KABUL ETTİK'

Trump, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"İran, bizden 'görüşmelere' devam etmemizi istedi. Biz de bunu kabul ettik, ancak ABD onlara kesin bir dille ateşkesin sona erdiğini bildirdi"

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yol çıkacağı gece saatlerinde de ABD, İran'da bazı kritik bölgelere sınırlı hava hareketi ile hedef almış; gerekçe olarak ise Hürmüz Boğazı civarlarında yük gemilerine düzenlenen saldırılar gerekçe gösterilmişti.

Trump, NATO Zirvesi kapsamında geldiği Ankara'da da İran yönetimi hakkında sert sözler sarf ederek mutabakatın sona erdiğini ve İran'ı daha sert şekilde vuracaklarını açıklamış; devam eden gecelerde de İran'daki belirli noktalara saldırılar gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

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