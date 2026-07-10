CHP'de Bugün Kritik Gün: Özgür Özel İçin Görevden Alma İddiası! Kulisler Hareketlendi

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Mahkemenin almış olduğu 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP Genel Başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetiminde kapsamlı değişikliklere hazırlandığı öne sürüldü. TGRT Haber canlı yayınında dile getirilen iddialara göre, Özgür Özel ve grup başkanvekillerinin görevden alınabileceği, Özel'in yerine getirilecek ismin ise belirlendiği ileri sürüldü.

‘ÖZGÜR ÖZEL GÖREVDEN ALINACAK’ İDDİASI

Gazeteci Mustafa Yavuz, bugün gün içerisinde CHP'de grup başkanlığı değişimi yaşanacağını savundu. Mustafa Yavuz, "Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve grup başkanvekillerini görevden alacak. Yerine bir atama yapmayacak" dedi.

‘YERİNE GELECEK İSİM BELLİ’ İDDİASI

Gazeteci Mehmet Faraç ise Mustafa Yavuz'un iddialarını doğrularken; Özel'in yerine atanacak ismin bile belli olduğunu iddia etti. Faraç yaptığı açıklamada "Özgür Özel'in yerine gelecek yeni grup başkanı belli" dedi. Faraç, söz konusu ismin CHP'deki çok köklü bir isim olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: TGRT Haber