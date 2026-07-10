Motorine Dev Zam: Litre Fiyatı 70 TL Sınırını Aşarak Rekor Kırdı!

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Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, vergi yüküyle birleşince akaryakıt fiyatlarında tarihi bir eşik daha aşıldı.

8 Temmuz'dan bu yana sırasıyla yapılan 1,33 TL ve 76 kuruşluk artışların ardından, dün gece yarısı devreye giren 3,08 TL'lik dev zamla birlikte motorin fiyatları uçuşa geçti. Hafta başından bu yana motorinin litresine gelen toplam zam 5 TL'yi geride bırakırken, akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar büyükşehirlerde ilk kez 70 TL bandının üzerine tırmandı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL FİYATLAR

Yeni zam dalgasının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve LPG litre satış fiyatları şu şekilde listelendi:

İstanbul Avrupa Yakası

Motorin: 69.88 TL

Benzin: 62.90 TL

LPG: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Motorin: 69.73 TL

Benzin: 62.72 TL

LPG: 30.59 TL

Ankara

Motorin: 70.99 TL

Benzin: 63.86 TL

LPG: 31.19 TL

İzmir

Motorin: 71.26 TL

Benzin: 64.12 TL

LPG: 30.99 TL

Kaynak: Haber Merkezi