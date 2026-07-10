İstanbul'da Ermeni Mezarlığına Saldırı

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7 Temmuz’u 8 Temmuz’a bağlayan gece mezarlık duvarını aşarak içeri girdiğini, altı mezar ve bir çeşmeye zarar verdi.

ERMENİ MEZARLIĞINA SALDIRI

Türkiye Ermeni Patrikliği, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada vakıf yönetim kurulunun emniyet birimlerine haber verdiği, saldırganın henüz yakalanmadığı bilgisi yer aldı. Patrikhane, açıklamada saldırıyı kınadı.

Açıklama şöyle:

“Üsküdar Surp Garabet Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu tarafından Patriklik Makamı’na iletilen bilgiye göre, 7 Temmuz’u 8 Temmuz’a bağlayan gece saatlerinde Bağlarbaşı Surp Garabet Mezarlığı’nda toplumumuzu derinden üzen bir olay yaşanmıştır.

6 MEZARA VE BİR ÇEŞMEYE ZARAR VERİLDİ

Mezarlığın duvarını aşarak içeri giren bir şahıs, altı mezara ve bir çeşmeye zarar vermiştir. Söz konusu menfur saldırı, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından vakit kaybedilmeksizin emniyet birimlerine bildirilmiştir.

Emniyet birimleri, olayın aydınlatılması, saldırganın tespit edilerek yakalanması ve adalet önüne çıkarılması amacıyla hızlı ve kararlı bir şekilde soruşturma başlatmıştır.

Patriklik Makamı, toplumumuzun kutsal değerlerine ve ebedî istirahatgâhlarına yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınamakta; olayın aydınlatılması için hassasiyetle çalışmalarını sürdüren emniyet birimlerine teşekkür etmektedir.

Gelişmeler Patriklik Makamı tarafından yakından takip edilmektedir.”

HAÇ MOTİFLERİ ZARAR GÖRDÜ

Agos’a konuşan Üsküdar Surp Garabet Kilisesi Vakfı Başkanı Rafi Kirkoryan, çeşmenin altında bulunan çanak kısmı ile altı mezar taşındaki haç motiflerinin kırıldığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi