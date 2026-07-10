LGS Tercihleri İçin Geri Sayım Başladı: İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'in En İyi Liseleri
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler için tercih heyecanı başladı. Tercih ekranının açılmasına kısa süre kala gözler, Türkiye'nin önde gelen liselerinin taban puanları ile kontenjan bilgilerine çevrildi.
İstanbul, Ankara ve İzmir'deki fen liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin güncel taban puanları, adayların tercih listelerini oluştururken dikkate alacağı en önemli kriterler arasında yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre LGS tercihleri 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, tercih dönemi öncesinde aldıkları puanlara uygun okulları belirlemek için liselerin taban puanlarını ve kontenjanlarını yakından inceliyor.
LGS'DE 452 ÖĞRENCİDEN TAM PUAN
2026 LGS merkezi sınav sonuçlarına göre sözel bölümdeki 50, sayısal bölümdeki 40 sorunun tamamını doğru yanıtlayan 452 öğrenci, 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına girdi.
İSTANBUL'DA ZİRVEYİ İKİ KÖKLÜ LİSE PAYLAŞTI
İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan liseler arasında Galatasaray Lisesi ile Kabataş Erkek Lisesi öne çıktı. Her iki okulun da taban puanı 500 olarak kayıtlara geçti.
İstanbul'da yüksek puanla öğrenci alan bazı liseler şöyle:
- Beyoğlu / Galatasaray Lisesi (Fransızca): 500
- Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi (Almanca): 500
- Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi (Almanca): 493,9643
- Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi (Almanca): 491,796
- Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (İngilizce): 489,0189
- Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Arapça): 428,2734
- Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce): 426,8799
- Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Almanca): 424,5483
ANKARA'DA EN YÜKSEK PUAN ANKARA FEN LİSESİ'NİN
Başkentte yüksek puanla öğrenci alan okulların başında Ankara Fen Lisesi geldi. Okulun İngilizce eğitim veren programının taban puanı 494,5096 olarak açıklandı.
Ankara'da öne çıkan liseler ve taban puanları şöyle:
- Çankaya / Ankara Fen Lisesi (İngilizce): 494,5096
- Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi (İngilizce): 489,0189
- Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi (İngilizce): 481,7319
- Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce): 480,2425
İZMİR'DE FEN VE ANADOLU LİSELERİ ÖNE ÇIKTI
İzmir'de en yüksek taban puana sahip okullar arasında İzmir Fen Lisesi ile kentin köklü Anadolu liseleri yer aldı. İzmir Fen Lisesi'nin İngilizce programı 493,9643 taban puanla listenin ilk sırasında bulundu.
İzmir'de öne çıkan liselerin taban puanları şöyle:
- Bornova / İzmir Fen Lisesi (İngilizce): 493,9643
- Konak / Atatürk Lisesi (İngilizce): 484,6862
- Bornova / Bornova Anadolu Lisesi (Almanca): 484,1567
- Konak / İzmir Kız Lisesi (İngilizce): 468,1166
- Karşıyaka / Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi (İngilizce): 438,2429
- Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi (Almanca): 435,1297
LGS TERCİHLERİ 13 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK
MEB'in yayımladığı takvime göre 2026 LGS tercih süreci 13 Temmuz'da başlayacak. Öğrenciler tercih işlemlerini 24 Temmuz 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.
Yerleştirme sonuçları ile liselerin boş kalan kontenjanları ise 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.
NAKİL BAŞVURULARI İKİ AŞAMADA YAPILACAK
İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas nakil dönemi başlayacak. Birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları ile sonuç süreçlerinin 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanması planlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi