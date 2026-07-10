30 Milyon Kişi Uğurladı: Ayetullah Ali Hamaney Suikasttan 4 Ay Sonra Meşhed'de Defnedildi

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İran devlet medyasının sabaha karşı geçtiği son dakika bilgisine göre, 28 Şubat'ta Tahran'daki evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in naaşı, doğduğu şehir olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedildi.

Savaş şartları nedeniyle mart ayından bu yana ertelenen cenaze merasimi, İran ve Irak genelinde bir hafta süren ve toplamda 30 milyondan fazla insanın katıldığı tarihi bir yas zincirine dönüştü.

OĞLU KATILMADI

Cenaze törenlerine Hamaney'in oğlu ve yerine geçen Dini Lider Mücteba Hamaney’in katılmaması dikkati çekti. Mücteba Hamaney, babasının 28 Şubat'ta düzenlenen ve ABD-İsrail savaşının başlangıcı olarak görülen saldırıda hayatını kaybetmesinden bu yana kamuoyu önünde hiç görüntü vermedi.

Resmi cenaze törenleri cuma günü Türkiye’den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katıldığı protokol ziyaretleri ve cumartesi günü çok sayıda İranlının Tahran'daki Büyük Musalla dini kompleksinde bir araya gelmesiyle başladı. Hamaney'in naaşı burada halkın ziyaretine açıldı. Törene İran'ın bölgesel müttefiklerinden Gazze'deki Hamas ve İslami Cihad, Lübnan'daki Hizbullah ve Yemen'deki Husilerin davetli heyetleri de katıldı. Ertesi gün aynı camide törene daha da büyük bir kalabalık eşlik etti.

47 YIL SONRA BİR İLK

Hamaney'in tabutunun pazartesi günü cenaze aracı üzerinde yaklaşık 10 kilometrelik güzergâhta Azadi Meydanı'na taşındığı cenaze alayına en az 12 milyon kişinin katıldığı bildirildi. Azadi Meydanı, 1979 İslam Devrimi'nden bu yana İran İslam Cumhuriyeti'nin en büyük kitlesel gösterilerine ev sahipliği yapıyor.

Salı günü ise yüz binlerce kişi Kum kentindeki cenaze törenine katıldı. Buradan Irak'a götürülen naaş, çarşamba günü Şii İslam açısından üçüncü en kutsal şehir olan Necef’te ve Kerbela'da düzenlenen törenlerle uğurlandı.

NAAŞ TÜRBEYE HELİKOPTERLE TAŞINDI

Hamaney'in naaşı perşembe günü erken saatlerde uçakla Meşhed'e ulaştırıldı ve son cenaze korteji için bir cenaze aracına nakledildi. Bir hafta süren törenlerin tamamında olduğu gibi, Hamaney’in öldürüldüğü hava saldırısında yaşamını yitiren 4 aile üyesinin tabutları da kortejde yer aldı.

Yas tutanlar, siyah giysiler içinde İran bayrakları, Hamaney'in fotoğrafları kırmızı pankartlar taşıyarak korteji takip etti. Kalabalık ayrıca, suikasttaki rolü nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'tan intikam alınmasını talep eden sloganlar attı.

Cenaze alayının son bölümünde kalabalığın yoğunluğu nedeniyle tabutu taşıyan araç ilerleyemeyince, Hamaney'in naaşı vasiyeti gereği defnedilmek üzere helikopterle İmam Rıza Türbesi'ne götürüldü.

DEFİN SONRASI İRAN'DA ART ARDA PATLAMALAR

Hamaney'in defninden birkaç saat önce, İran'ın nükleer tesislerinden birine ev sahipliği yapan Buşehr çevresi ile yakınındaki Çoğadak kentinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirildi. Mehr Haber Ajansı ayrıca güneydeki Konarak kentinde de üç patlama meydana geldiğini aktardı. Ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bölge medyasına yaptığı açıklamada son birkaç saat içinde İran'a yönelik herhangi bir saldırı düzenlemediklerini açıkladı.

ABD ile İran, 17 Haziran'da çatışmaları durdurmayı amaçlayan ön anlaşma imzalamıştı. Ancak ateşkes tam olarak uygulanamadı ve taraflar zaman zaman Hürmüz Boğazı’ndan geçişler üzerine yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle karşılıklı saldırılar düzenlemeyi sürdürdü. İran'ın salı günü Hürmüz Boğazı'nda üç petrol tankerine saldırmasının ardından ABD güçleri iki gece üst üste İran'daki hedefleri vurdu. ABD Başkanı Donald Trump önceki gün Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde yaptığı açıklamada ateşkes anlaşmasının sona erdiğini ilan etti. İran ise ABD saldırılarına, Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Ürdün'deki ABD bağlantılı hedeflere füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenleyerek karşılık verdi.

Kaynak: AA-ANKA