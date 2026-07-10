İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tanışma Anısını Anlattı: 'Beyefendiyi Tanıyamadım Dedi'

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2018 yılındaki ilk tanışma hikayesini ilk kez paylaştı.

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın sorularına yanıt veren Bakan Çiftçi, ayrıca Şam ziyareti sırasında Emevi Camii’nde Kur'an-ı Kerim okuma anısından dijital suçlarla mücadeledeki yeni dönem yol haritasına kadar pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

'KUSURSUZLUĞU BİZİ MEMNUN ETTİ'

NATO Zirvesi'ndeki güvenlik önemlerinden dolayı memnun olduğunu dile getiren Çiftçi, "Ülkemizin ve başkentimiz Ankara’nın tanıtımına son derece olumlu katkılar yapan NATO Zirvesi’nin güvenlik önlemlerinin kusursuzluğu bizi mutlu etmiştir. Zirvenin kazasız belasız ve dünyanın takdirini alarak tamamlanması her Türk vatandaşı gibi bizim için de gurur vericidir." ifadelerini kullandı.

CAMİDE KONUŞMA YAPMANIN DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Suriye ziyareti sırasında Kasiyun Dağı'nı ziyaret eden Bakan Mustafa Çiftçi, Emevi Camii'nde konuşma yapmayı reddettiği ve Kur'an-ı Kerim okuduğu görüntülerle ilgili de konuştu. Çiftçi, "Suriye ziyaretimizde Kasiyun Dağı'na gittik. Emevi Camii'nde namaz kılmak istiyordum. Namazımızı kıldık, imam efendi konuşma yapmak için bizi mihraba davet etti. Camide konuşma yapmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Zaten cami cemaatinin büyük çoğunluğu Arap, Türkçe konuşmamdan da anlayacakları çok bir şey yok." dedi.

'CAMİDE KUR'AN OKUNUR, BEN DE BİR AŞR-I ŞERİF OKUDUM'

Çitfçi, konuşmasını şu sözlerle sürdürerek; "Camide ne yapılır? Kur'an okunur. Ben de bir aşr-ı şerif okudum. Hazırlığım da yoktu. Hazırlığım olsa başka ayetleri tilavet edebilirdim. Ankara'ya döndüğümüzde o anların hem Türkiye'de hem Arap dünyasında sosyal medyada yayıldığını öğrendim. Biz doğallıktan yana olan doğal insanlarız."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA NE ZAMAN TANIŞTIĞINI ANLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştığı anı anlatan İçişler Bakanı, "Benim için İsmail Kahraman başkanımın yeri her zaman çok ayrıdır. 2018’de Abraham Paşa Çiftliği Meclis'e devredilecekti, bununla ilgili çalışmaları yürüttük. Daha sonra sanıyorum devir teslim töreni sonrasında bir sofra kuruldu.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve İsmail Kahraman başkanım yan yana oturuyordu. O dönem görev yapan kabine üyelerinden birkaçı da masadaydı. Ben de özel kalem müdürleri için hazırlanan masaya geçtim, tam yemeğe başlayacakken Cumhurbaşkanlığı ekiplerinden bir görevli ana masada bir kişilik boşluk var sizi oraya alabiliriz dedi. Ben de o masaya geçtim. Sayın Cumhurbaşkanımız ile İsmail Kahraman başkanımızın tam karşısına denk geldi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ 'BEYEFENDİYİ TANIYAMADIM' DEDİ'

Cumhurbaşkanımız İsmail Başkanıma dönerek “Beyefendiyi tanıyamadım” dedi. İsmail Kahraman başkanımız da başta dediğim gibi önce “Kusura bakmayın efendim” dedi daha sonra beni tanıtmaya başladı. Takdimin sonunda da "Arkadaşımız aynı zamanda çok genç yaştan beri hafızdır" dedi.

''OKUYUN DA SOFRAMIZ HUZUR BULSUN' DEDİ'

Cumhurbaşkanımız şaşırdı ve mutlu oldu, “Bir ayet söyledi, okuyun da soframız huzur bulsun” dedi. Biz de okumaya başladık. Daha sonra Cumhurbaşkanımız İsmail Başkanıma mutlu olduğunu belirten ifadelerde bulundu, benim için çok özel ve anlamlı bir andı.” sözlerini kullandı.

Kaynak: Mynet