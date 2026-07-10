Felaketin Bilançosu Ağırlaşıyor: Venezuela'daki Dev Depremlerde Can Kaybı 4 Bine Yaklaştı

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 2 büyük depremin ardından arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 88 kişi daha artarak 3 bin 899'a ulaştı.

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Felaketin Bilançosu Ağırlaşıyor: Venezuela'daki Dev Depremlerde Can Kaybı 4 Bine Yaklaştı
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Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada deprem felaketine ilişkin son resmi verileri dünya kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan son tespitlerle birlikte can kaybının 3 bin 899'a tırmandığını belirten Rodriguez, bölgedeki hastanelerde ve sahra çadırlarında tedavi altına alınan yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu bildirdi.

DEV İNSANİ YARDIM SEFERBERLİĞİ

Depremin vurduğu eyaletlerde evsiz kalan binlerce vatandaş için barınma ve gıda krizi yaşanırken, devlet yetkilileri ve gönüllü kuruluşlar koordineli bir çalışma yürütüyor. Meclis Başkanı Rodriguez'in aktardığı insani yardım verileri şu şekilde:

Şu ana kadar lojistik ağlar vasıtasıyla 86 bin 794 aileye temel gıda, tıbbi malzeme ve insani yardım ulaştırıldı. Bölgede kurulan 89 geçici çadır kampında evlerini kaybeden 16 bin 892 aile misafir ediliyor.

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Kaynak: DHA

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