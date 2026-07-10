Özgür Özel'den En Net 20 Temmuz Mesajı: Şartlar Ortadan Kalkarsa Yeni Parti Kurarız

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Mahkemeden çıkan 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Nefes gazetesinin sorularını yanıtladı. Özel, "Süleyman Bülbül '20 Temmuz’dan sonra 100 milletvekiliyle yeni partiyi kuruyoruz' demiş. Bu doğru mu?" sorusunu cevapladı:

'20 TEMMUZ KRİTİK BİR TARİH'

"Hukuk konusunda çok standart yapılması gereken uygulamalar, butlanın sürmesi için yapılmıyor. Yaptığımız başvurular geciktiriliyor. Belli ki adli tatilden önce Yargıtay bunu görüşmesin istiyorlar. Çünkü bir bölge idare mahkemesinin sonuç doğuracak bir tedbir kararı almasının, Yargıtay’ı yok saymak olduğu görüşü bütün Yargıtay’da hâkim. Bu tedbirin kaldırılmasını kuvvetli ihtimal olarak görüyor herkes. Bu olmazsa, bundan sonra kamu hukukunun dikiş tutmayacağı söyleniyor. Biz de bir yandan adli tatil olmadan önce dosyamız ele alınsın diye ümit ediyoruz. Tabii burada 20 Temmuz günü kritik bir tarih, adli tatil başlıyor ve artık sonbahara kadar Yargıtay görüşmeyecek.

'20 TEMMUZ AYRILIK TARİHİ DEĞİL, SAYI VERMEK DOĞRU OLMAZ'

O nedenle 20 Temmuz kesin bir parti kurma, ayrılma tarihi değil. Milletvekili sayısı vermek doğru olmaz ama eğer bir başka parti ya da grup kurarsak bunun ana muhalefet olacağına bir şüphe yok. Bu doksan olur, yüz olur, seksen beş olur, yüz beş olur. Bunlar milletvekillerimizin kendi vereceği kararlar. Ben ‘yüz milletvekilinin iradesi cebimde’ diye bir ifade kullanmayı doğru bulmam.

'110 MİLLETVEKİLİYLE İSTİŞARE HALİNDEYİZ'

Kesin rakamlar, kesin tarihler yerine partinin geleceğini düşünen, gelecek seçimleri kaybetmek istemeyen ekibin ortak yol arayışı var burada. Ancak şunu söyleyeyim: Yüzün üzerinde milletvekiliyle, 110 milletvekiliyle mütemadiyen istişare halindeyiz ve doğrusunu yapmak istiyoruz. Temel motivasyonumuz bir an önce partimizi geri almak. Bu olmazsa da ana muhalefet görevinin ve iktidara yürüyen bir parti görüntüsünün ortadan kalktığı bir sürece Türkiye’yi mahkûm edemeyiz. Aylarca sürecek, yıllarca sürecek bir ‘Ne olursa olsun, parti içinde kalalım’ gibi bir noktada da değiliz. Bir defa sokak bize bu konuda tahammül göstermez. Hatta ilk günlerde sokakta yüzde 80 'Partiyi kimseye bırakmayın' lafını duyuyorken, yüzde 20 'Arkandayız' diyordu. Şimdi her sokağa çıktığımda 'Yeni bir yol' diyenlerin sayısı artıyor. Çünkü insanların umudu tükeniyor, partiye ve Türkiye’ye iktidar tarafından dayatılan bu oyunu, her an yapılacak bir seçime karşı da çok riskli görüyorlar."

'BURADAYSAK BURADAYIZ, GİDERSEK GİDERİZ'

Özel, "Yeni parti kurduğunuzda CHP’den tamamen vedalaşmış olacaksınız değil mi?" sorusuna, "Şüphe yok. 'CHP’de mücadeleyi sürdürecekler de kalsın' gibi hibrit formüller konuşuluyor, düşünülüyor ama bu sefer bunları yapayım derken ana muhalefet partisi olma hattı kaybedilebilir. O nedenle bizimle birlikte olan milletvekilleriyle bir ve bütün halinde hareket edeceğiz. Yani buradaysak buradayız, gidersek gideriz. Burada bir tek belediye başkanlarımızın durumu özel. Milletvekilleri, parti meclis üyeleri, önceki dönem milletvekilleri birlikte hareket edeceğiz ama belediye başkanlarıyla ilgili kararı bir sonraki evreye bırakacağız. Belediye başkanlarıyla istişare ederek en doğru zamanda ve zeminde kendileriyle konuşarak yapacağız" yanıtını verdi.

'SIFIRDAN YENİ PARTİ KURACAĞIZ'

Özel, "Yeni parti mi kuracaksınız yoksa hazır bir partiyle mi devam edeceksiniz?" sorusuna, "Eğer Cumhuriyet Halk Partisi’nde kalmayacaksak bir yeni parti kuracağız sıfırdan. Açıkçası arkadaşlar hazırlıklarını yapıyorlar" yanıtını verdi.

'İSİM MİSİM HİÇ KONUŞMADIK, İSİM EN KOLAYI'

Kurulması planlanan partinin ismine ilişkin soru üzerine Özel, "Ekrem Başkan’la isim misim hiç konuşmadık. Hatta Ekrem Başkan sürekli 'Başkanım biz buradayız, en iyisini siz sahada görüyorsunuz, siz en iyisini biliyorsunuz' diyor. Ekrem Başkan kendi yargı sürecine acayip motive. Öyle ikimizin bildiği bir isim falan yok. Birtakım isimler atıldı ortaya. Mesela İstiklal, Ekim falan. Bunlar tamamen yalan. İsim işi en kolayı" dedi.

'ESKİ BİR VEKİLİMİZ GENEL BAŞKAN OLACAK'

Özel, "Peki o partinin seçim şartlarının hızlıca yerine getirmesi mümkün olmazsa?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Yeni partinin yanında seçime girme yeterliliği olan bir partiyi de hani tırnak içinde söyleyeyim, ihtiyaten yedeğimizde tutuyoruz. Bir önceki dönem milletvekilimizin genel başkan olacağı, yine önceki dönem milletvekillerimiz ve parti yöneticilerinden, gelecekte aktif siyaset düşünmeyen arkadaşlarımızın da o partinin yönetiminde yer alacağı bir devralma kurultayı yapacağız. Ben o partiye gitmeyeceğim. Milletvekillerimiz o partiye gitmeyecek. O parti bir baskın seçim durumunda YSK’ya liste vermek için ihtiyaten hazırda tutulacak olan bir parti.

'BİRİNCİ KARARLILIK PARTİDE KALMAK'

Şu anda birinci kararlılık partide kalmak, partiyi geri almak. İkincisi eğer partide kalma şartları ortadan kalkarsa, sıfırdan kurulmuş bir partiye gitmek, adıyla logosuyla her şeyiyle yeni bir partiye gitmek. Baskın bir seçim ihtimaline karşı da seçime girme yeterliliği olan ya da seçime girme yeterliliğine çok yakın bir partiyi devralmak."

Kaynak: Haber Merkezi