Venezuela Depreminde 32 Saat Sonra Gelen Mucize: 12 Yaşındaki Çocuk Ketçap ve Peynirle Hayata Tutundu

Venezuela'yı sarsan ikiz depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarında bir mucize yaşandı. La Guaira kentinde yıkılan 10 katlı binanın enkazında mahsur kalan 12 yaşındaki Fabiana Blanco, tam 32 saat sonra sağ kurtarıldı. Küçük kızın, karanlıkta bulduğu bir şişe ketçap ve dilimlenmiş peyniri yiyerek bilincini açık tuttuğu ortaya çıktı.

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Venezuela Depreminde 32 Saat Sonra Gelen Mucize: 12 Yaşındaki Çocuk Ketçap ve Peynirle Hayata Tutundu
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Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan çifte deprem felaketinden tüm dünyaya umut olan bir mucize haberi geldi.

Merkez üssü La Guaira kenti olan ve 39 saniye arayla yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki sarsıntılarda, yıkılan 10 katlı bir binanın enkazında kalan 12 yaşındaki Fabiana Blanco, 32 saatlik yaşam mücadelesini kazandı. BBC'nin haberine göre, kurtarılmayı beklerken gösterdiği soğukkanlılık ve zekasıyla hayatta kalan Fabiana, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı.

'ÖLECEĞİM DİYE DÜŞÜNDÜM'

Deprem sırasında 10 katlı bir binada bulunan evlerinde olduklarını belirten Blanco, deprem anını şöyle anlattı:

"Her şeyin sallandığını, düştüğünü, kırıldığını ve ardından duvarların çatladığını gördüm. Benim evimi, yan daireden ayıran duvar yıkıldı. O anda, 'Öleceğim, burada hayatta kalamam, beni kimse kurtarmayacak' diye düşündüm."

Enkaz altında bir süre geçirdikten sonra üst katlarında yaşayan bir hemşirenin yaşayan birilerinin olup olmadığını kontrol etmek için seslendiğini duyduğunu kaydeden Blanco, "Bana sakin olmamı ve her şeyin düzeleceğini söyledi" dedi.

KETÇAP VE PEYNİR HAYATTA TUTTU

Hemşirenin 6 saat sonra enkazdan kurtarıldığını ve kendisinin enkaz altında olduğunu ekiplere söylediğini aktaran Blanco, eliyle enkazı eşmeye çalıştığını söyledi. Blanco, "Bu arada 1 şişe ketçap ve dilimlenmiş peynir buldum. Bunlar benim bilincimi açık tuttu" ifadesini kullandı.

'BİR DİZİNİN İÇINDEYİM SANDIM'

Daha sonra arama kurtarma ekiplerinin kendisine adıyla seslendiğini vurgulayan Blanco, onlara ses verdiğini ve birkaç saat içinde enkaz altında 32 saatin ardından kendisine ulaşıldığını belirtti.

Fabiana Blanco, "Enkazdan çıkarıldığımda ailemi gördüm, binanın tamamen çöktüğünü gördüm ve bunun gerçek olamayacağını, bunun bir televizyon dizisi olduğunu düşündüm" sözlerini sarf etti.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR, 68 BİN KİŞİ KAYIP

Venezuela'da meydana gelen çifte deprem, ülkede yüzyılın en büyük felaketlerinden birine yol açtı. Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, son verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 342'ye, yaralıların ise 16 bin 740'a yükseldiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak açıklarken, yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan kişi sayısının 68 bini geçtiği bildirildi. Bölgede ekiplerin zamana karşı yarışı sürüyor.

Kaynak: AA

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