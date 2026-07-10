Washington-Tel Aviv Hattında Sıcak Temas: Trump ve Netanyahu’dan Kritik Ortaklık Kararı

İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları ve İsrail'in Lübnan işgali başta olmak üzere kritik bölgesel gelişmeler ve askeri koordinasyon masaya yatırıldı.

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Washington-Tel Aviv Hattında Sıcak Temas: Trump ve Netanyahu’dan Kritik Ortaklık Kararı
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Orta Doğu'da tansiyonun en yüksek seviyeye ulaştığı bir dönemde, İsrail Başbakanlık Ofisi’nden dünya kamuoyunun gözünü çevirdiği stratejik bir açıklama geldi.

Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump telefon hattında bir araya geldi. Görüşmede, ABD'nin İran topraklarına düzenlediği son hava harekatları, İsrail'in Lübnan'daki askeri işgal süreci ve bölgeyi sarsan diğer sıcak gelişmeler en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.

ORTAK ASKERİ VE SİYASİ KOORDİNASYON MUTABAKATI

Resmi açıklamaya göre ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarının kapsamı, hedefleri ve sonuçları hakkında Netanyahu'ya doğrudan bilgi aktardı.

Görüşmenin sonunda iki lider, Orta Doğu'daki hızlı askeri ve siyasi değişimlere karşı Washington ve Tel Aviv arasındaki tam koordinasyonu kesintisiz sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Trump'a Suikast Planı İddiası! İsrail'den ABD'ye Kritik İstihbaratTrump'a Suikast Planı İddiası! İsrail'den ABD'ye Kritik İstihbaratDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Donald Trump Binyamin Netanyahu İran Lübnan
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