Washington-Tel Aviv Hattında Sıcak Temas: Trump ve Netanyahu’dan Kritik Ortaklık Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu'da tansiyonun en yüksek seviyeye ulaştığı bir dönemde, İsrail Başbakanlık Ofisi’nden dünya kamuoyunun gözünü çevirdiği stratejik bir açıklama geldi.

Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump telefon hattında bir araya geldi. Görüşmede, ABD'nin İran topraklarına düzenlediği son hava harekatları, İsrail'in Lübnan'daki askeri işgal süreci ve bölgeyi sarsan diğer sıcak gelişmeler en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.

ORTAK ASKERİ VE SİYASİ KOORDİNASYON MUTABAKATI

Resmi açıklamaya göre ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarının kapsamı, hedefleri ve sonuçları hakkında Netanyahu'ya doğrudan bilgi aktardı.

Görüşmenin sonunda iki lider, Orta Doğu'daki hızlı askeri ve siyasi değişimlere karşı Washington ve Tel Aviv arasındaki tam koordinasyonu kesintisiz sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: DHA