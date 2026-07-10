Trump'a Suikast Planı İddiası! İsrail'den ABD'ye Kritik İstihbarat

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İsrail'in, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni bir suikast planı hazırladığına ilişkin istihbaratı Washington yönetimiyle paylaştığı iddiası uluslararası gündeme oturdu. Wall Street Journal'ın haberine göre, iki ülke arasında paylaşılan istihbaratın ardından Washington ile Tahran arasındaki gerilim yeniden yükselirken, Trump da son açıklamasında İran'ın kendisini hedef aldığını öne sürmüştü.

İran', Trump'ın ilk başkanlık döneminde İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme yapacağına yemin etmişti. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in 28 Şubat'ta ABD/İsrail saldırısında öldürülmesi üzerine İranlı yetkililer, Trump ve Netanyahu'nun meşru hedefler olduğunu kaydetmişti.

'HER LİSTEDE ADIM VAR'

Trump, çarşamba günü İran'ın kendisini öldürmeye çalıştığını iddia ederek, "Her listede adım var. Bu sabah gördüm, listelerinin her birinde adım var. Sanırım şimdiye kadar biraz şanslıydım ama bu belki de (bu şans) uzun sürmez." açıklamasını yapmıştı.

İSRAİL'DEN ABD'YE SUİKAST İSTİHBARATI

ABD ve İsrail arasındaki bu istihbarat paylaşımı, iki ülke arasında son haftalarda yaşanan gerginliğin ardından geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasında, Trump ve Netanyahu'nun "ülkeler arasındaki koordinasyonu sürdürme" konusunda anlaştığı söylendi. Açıklamada ayrıca Trump'ın Netanyahu'ya Körfez'deki son ABD faaliyetleri hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, İsrail'in Washington Büyükelçiliği konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ise yorum talebine hemen yanıt vermedi. Beyaz Saray ise Trump'ın çarşamba günü yaptığı açıklamalara işaret etti.

TRUMP'IN 'ATEŞKES BİTTİ' AÇIKLAMASI

Trump, 8 Temmuz Çarşamba günü NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da İran savaşına ilişkin "Ateşkes bitti" demişti. "Artık İran'la uğraşmak istemediğini" belirten Trump, saldırıları yoğunlaştıracaklarını kaydetmişti. İran'ın kendisine saldırı düzenleme niyetinde olduğunu öne süren Trump, "ABD liderini, yani beni ortadan kaldırmak istiyorlar" ifadesini kullanmıştı.

İRAN'DAN TEHDİTLER

İran'ın ABD/İsrail saldırısında öldürülen eski dini lideri Ali Hamaney'in cenazesine katılanlar, Trump'ın hedef alınmasını talep ederek, "Trump'ı Öldüreceğiz" yazan bir pankart açmıştı. Hamaney için düzenlenen törenlerde "ABD'ye ölüm, İsrail'e ölüm" sloganları atılmıştı. Wall Street Journal'ın daha önce bildirdiğine göre, Trump ve Netanyahu İran'daki savaşın başlangıcında sık sık görüştü. Netanyahu'nun gece geç saatlerde yaptığı telefon görüşmelerinde Trump'a çeşitli hedefler ve İsrail istihbaratı hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Kaynak: AA