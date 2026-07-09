Eski İran Dini Lideri Hamaney'e Son Veda: Savaş Uçaklarının Gölgesinde Cenaze Töreni
ABD-İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden İran’ın eski dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenlerinde sona gelindi. Bugün Meşhed kentinde cenaze töreni gerçekleştirilirken, kılınacak cenaze namazının ardından Hamaney kendisi için ayrılan özel bir alana defnedilecek.
Hamaney için 3 Temmuz Cuma günü resmi tören ve uluslararası heyetlerin ağırlanmasıyla başlayan cenaze törenlerinde bugün sona gelindi.
SON TÖREN MEŞHED KENTİNDE
Hamaney için sırasıyla Tahran, Kum, Necef ve Kerbela’nın ardından Meşhed kentinde de cenaze töreni yapıldı.
Törene katılan çok sayıda İranlı ellerinde çeşitli bayraklarla Şirazi ve Nevvab Safevi caddelerini doldurdu.
Tören sırasında ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.
Hamaney’in cenazesini taşıyan araç halkın arasında dolaştırıldı.
SAVAŞ UÇAKLARI ÖNLEM ALDI
Cenaze töreni sırasında ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran savaş uçakları tören alanının çevresinde uçuş gerçekleştirdi.
CENAZE NAMAZININ ARDINDAN DEFNEDİLECEK
Hamaney'in cenazesi, Ayetullah Nuri Hamedani'nin kıldıracağı cenaze namazının ardından İmam Rıza Türbesi'nde kendisine ayrılan özel bir alana defnedilecek.
Kaynak: AA