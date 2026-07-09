İran Bir Kez Daha Bombalar Altında: 3 İlde Birden Patlama Sesleri Duyuldu

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ABD ve İran arasında tansiyon tekrar yükselirken İran basını ABD saldırılarının sürdüğü İran’ın Sistan ve Beluçistan ile Buşehr eyaletlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, ülkenin güney bölgelerinde patlama sesleri duyuluyor.

ÇOK SAYIDA PATLAMA SESİ

Buna göre, Sistan ve Beluçistan’a bağlı Kunarek kentinde 3, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çoğadek’te 2 ve Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde birden fazla patlama sesi duyuldu.

İran devlet televizyonu, bazı haberlerin aksine, Bender Abbas, Keşm, Sirik ve Cask kentlerinde şu ana kadar herhangi bir patlamanın bildirilmediğini açıkladı.

PATLAMALARIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Buşehr Valiliğinden yapılan açıklamada ise duyulan patlama sesine ilişkin araştırmanın devam ettiği, patlamanın hava savunma sisteminden mi yoksa "düşman" füzesinden mi kaynaklandığının araştırıldığını belirtti.

ABD ordusu dün İran’ın güney kentlerine yoğun saldırılar gerçekleştirmişti.

DEVRİM ORDUSU ÜRDÜN'DEKİ ABD ÜSSÜ'NÜ HEDEF ALDI

Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ürdün’deki Azrak ABD Üssü'ne saldırı gerçekleştirildi.

Açıklamada, Batı Asya'daki ABD komuta ve kontrol merkezi ile Ürdün'deki ABD Hava Üssü’nün 10 balistik füze ile hedef alındığı bilgisi yer aldı. Yapılan açıklamada ayrıca, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını tekrarlaması halinde bölgede bulunan diğer ABD üslerinin de hedef alınacağı duyuruldu.

ÜRDÜN İSRAİL SALDIRILARINI ENGELLEDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Ürdün ordusu, İran’dan Ürdün topraklarına fırlatılan 8 füzenin engellendiğini bildirmişti. Ürdün Hükümet Sözcüsü ve Devlet İletişim Bakanı Muhammed el-Mumeni de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, füzelere müdahale edildiğini ve etkisiz hale getirildiklerini kaydetmişti.

Kaynak: AA