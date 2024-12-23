Gürcistan'da Sular Durulmuyor: AB ile Müzakereler Ertelendi, Sokaklar Karıştı

Gürcistan’da hükümetin AB ile müzakereleri 4 yıl ertelemesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, hükümete yeniden seçime gitmesi için bir hafta süre verdi.

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Gürcistan'da Sular Durulmuyor: AB ile Müzakereler Ertelendi, Sokaklar Karıştı

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'nin, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin 2028’e kadar askıya alındığını açıklamasının ardından başlayan protestolar sürüyor.

Başkent Tiflis’te yaklaşık bir aydır her gün parlamento binası önünde toplanan kalabalık, Gürcistan'ın AB müzakerelerini askıya almasını ellerinde Gürcistan ve AB bayrakları ile protesto etti.

Polisin parlamento binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

CUMHURBAŞKANINDAN HÜKÜMETE MÜHLET

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili dün akşam başkent Tiflis'te ABD ve AB tarafından da desteklenen gösterilerde bir konuşma yaptı. 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini belirterek hükümete yeni seçimleri ilan etmesi için bir hafta süre tanıdı.

Gürcistan'da Sular Durulmuyor: AB ile Müzakereler Ertelendi, Sokaklar Karıştı - Resim : 1

Gürcü lider, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'nin Kurucu Onursal Başkanı Bidzina İvanişvili ile görüşmeye hazır olduğunu ve seçimlerin yenilenmesi konusunda 29 Aralık'a kadar anlaşmaları gerektiğini söyledi.

Öte yandan Zurabişvili, protestolardan bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaşarak "Danslı protesto yapan tek millet biziz!" diye yazdı.

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Kaynak: DHA

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