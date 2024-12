Gürcistan'da Sular Durulmuyor: AB ile Müzakereler Ertelendi, Sokaklar Karıştı

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'nin, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin 2028’e kadar askıya alındığını açıklamasının ardından başlayan protestolar sürüyor.

Başkent Tiflis’te yaklaşık bir aydır her gün parlamento binası önünde toplanan kalabalık, Gürcistan'ın AB müzakerelerini askıya almasını ellerinde Gürcistan ve AB bayrakları ile protesto etti.

Polisin parlamento binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili dün akşam başkent Tiflis'te ABD ve AB tarafından da desteklenen gösterilerde bir konuşma yaptı. 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini belirterek hükümete yeni seçimleri ilan etmesi için bir hafta süre tanıdı.

Gürcü lider, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'nin Kurucu Onursal Başkanı Bidzina İvanişvili ile görüşmeye hazır olduğunu ve seçimlerin yenilenmesi konusunda 29 Aralık'a kadar anlaşmaları gerektiğini söyledi.

Öte yandan Zurabişvili, protestolardan bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaşarak "Danslı protesto yapan tek millet biziz!" diye yazdı.

#Georgiaprotests we are the only ones to protest while dancing : khorumi! That is already a victory dance on Day 23! pic.twitter.com/5n0AbZn1Wg