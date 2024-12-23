Binlerce Bebek Ürünü Geri Çağrıldı: Sebebini Duyan Aileler Şoke Oldu

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), 85 binden fazla Melii Babymarka silikon bebek kaşığını geri çağırdı.

Firma, kaşığın ucunun kırıldığına dair iki bildirim aldığını ancak bu olaylarda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını belirtti. CPSC'ye göre sorun, kaşıkların silikon malzemesinin kullanım sırasında çatlayıp parçalanabiliyor olmasından kaynaklanıyor.

Çin'de üretilen ve kedi, dinozor, köpek, köpekbalığı ve tek boynuzlu at gibi eğlenceli tasarımlarla tanınan renkli kaşıklar, üçlü ve dörtlü setler halinde veya beş parçadan oluşan beslenme setlerinin bir parçası olarak satışa sunulmuştu. Yaklaşık 15 cm uzunluğunda olan bu kaşıklar, bebeklerin kendi başlarına beslenmeye başlamaları için tasarlanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi