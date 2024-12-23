Binlerce Bebek Ürünü Geri Çağrıldı: Sebebini Duyan Aileler Şoke Oldu

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu aileleri endişelendiren bir karara imza attı. Komisyon 85 bin adetten fazla silikon bebek kaşığını geri çağırdı.

Son Güncelleme:
Binlerce Bebek Ürünü Geri Çağrıldı: Sebebini Duyan Aileler Şoke Oldu

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), 85 binden fazla Melii Babymarka silikon bebek kaşığını geri çağırdı.

Firma, kaşığın ucunun kırıldığına dair iki bildirim aldığını ancak bu olaylarda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını belirtti. CPSC'ye göre sorun, kaşıkların silikon malzemesinin kullanım sırasında çatlayıp parçalanabiliyor olmasından kaynaklanıyor.

Binlerce Bebek Ürünü Geri Çağrıldı: Sebebini Duyan Aileler Şoke Oldu - Resim : 1

Çin'de üretilen ve kedi, dinozor, köpek, köpekbalığı ve tek boynuzlu at gibi eğlenceli tasarımlarla tanınan renkli kaşıklar, üçlü ve dörtlü setler halinde veya beş parçadan oluşan beslenme setlerinin bir parçası olarak satışa sunulmuştu. Yaklaşık 15 cm uzunluğunda olan bu kaşıklar, bebeklerin kendi başlarına beslenmeye başlamaları için tasarlanmıştı.

Ticaret Bakanlığı Açıkladı: Çocukların Sağlığını Tehlikeye Atan Kalem İçin Toplatma KararıTicaret Bakanlığı Açıkladı: Çocukların Sağlığını Tehlikeye Atan Kalem İçin Toplatma KararıSağlık

Ticaret Bakanlığı Marka Marka İfşa Etti: Üç Oyuncak İçin Toplatma Kararı!Ticaret Bakanlığı Marka Marka İfşa Etti: Üç Oyuncak İçin Toplatma Kararı!Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Günde 1 Avuçtan Fazlası Çok Zararlıymış! Asla Ağzınıza Sürmeyin Günde 1 Avuçtan Fazlası Çok Zararlıymış! Asla Ağzınıza Sürmeyin
Gurbetçilerin Akın Akın Ev Aldığı İl! Artık Yeni Gözde Gurbetçilerin Akın Akın Ev Aldığı İl! Artık Yeni Gözde
Roma'da Turistlerin Gözde Mekan Aşk Çeşmesi Yeniden Ziyarete Açıldı Turistlerin Gözde Çeşmesi Ziyarete Açıldı
Trump O İddialara Ateş Püskürdü! 'Elon Musk Asla ABD Başkanı Olamaz' Trump 'Elon Musk' İddialarına Ateş Püskürdü