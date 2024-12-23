Roma'da Turistlerin Gözde Mekan Aşk Çeşmesi Yeniden Ziyarete Açıldı

Dünyaca ünlü Trevi ‘Aşk’ Çeşmesi, üç ay süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Restorasyon çalışmaları için 327 bin euro harcandığı belirtilirken, turistlerin ise o hareketi yapmasına artık izin verilmeyecek.

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Roma'da Turistlerin Gözde Mekan Aşk Çeşmesi Yeniden Ziyarete Açıldı

İtalya'nın başkenti Roma'nın simge yapılarından 'Aşk Çeşmesi' olarak bilinen Trevi Çeşmesi (Fontana di Trevi), kapsamlı bakım çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

TURİSTLER ARTIK O HAREKETİ YAPAMAYACAK

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, yaptığı açıklamada, “Bu gerekli ve önemli bir müdahaleydi. Şimdi mermerin renklerini daha iyi görebiliyoruz” dedi. Gualtieri, bundan sonra çeşmenin kenarlarına oturulamayacağını da belirtti.

Roma'da Turistlerin Gözde Mekan Aşk Çeşmesi Yeniden Ziyarete Açıldı - Resim : 1

327 BİN EURO HARCANDI

Roma Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada ise yaklaşık 3 ay süren çalışmaların 327 bin euroya mal olduğu, çalışmaların, İtalya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) Covid-19 salgını sonrasında temin ettiği toparlanma fonundan finanse edildiği bildirildi.

Roma'da Turistlerin Gözde Mekan Aşk Çeşmesi Yeniden Ziyarete Açıldı - Resim : 2

GİRİŞLER SINIRLANDIRILACAK

Açıklamada ayrıca tarihi yapı önündeki aşırı kalabalığı önlemek için çeşmeye girişlerin sınırlandırılacağı, aynı anda 400 ziyaretçinin girişine izin verileceği ve şu aşamada ziyaretçilerden giriş ücreti alınmayacağı kaydedildi.

Sınırlı sayıda ziyaretçi kabul uygulamasının her gün saat 09.00 ile 21.00 arasında yürürlükte olacağı ve saat 21.00'den sonra bir sınırlama olmayacağı belirtildi.

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Kaynak: DHA

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