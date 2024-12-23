Gözünü Kanala Dikmişti! Panama'dan Trump'a Yanıt Gecikmedi

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın, Panama'yı kanalın kullanımı için aşırı yüksek ücret talep etmekle suçladığı ve kanalın iyi yönetilmediği takdirde ABD'ye geri verilmesini isteyebileceği yönündeki sözlerine yanıt verdi.

Mulino “Vatandaşlarım, başkan olarak şunu kesin bir dille söylemek isterim ki, Panama Kanalı ve ona bağlı tüm alanlar, her metrekaresiyle Panama'ya aittir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı pazarlık konusu değildir. Panama Kanalı, Panama'ya ait ve öyle kalacak” ifadesini kullandı.

'KEYFİ BELİRLENMİYOR'

Kanalın, açık kurallar çerçevesinde işletildiğini, bakım ve yönetim süreçlerinin güvenli, sürdürülebilir ve profesyonelce yürütüldüğünü aktaran Mulino “Tarifeler keyfi bir şekilde belirlenmez. Bu ücretler, piyasa koşulları, uluslararası rekabet, işletme maliyetleri ve kanalın bakım ve modernizasyon ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kamuya açık bir şekilde belirlenmektedir” diye konuştu.

'DİYALOĞA AÇIĞIZ'

Mulino, Trump yönetimiyle iyi ilişkiler kurmak istediklerini kaydederek “Yasa dışı göç, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç gibi öncelikli konularımız var. Diyaloğa her zaman açık bir ülkeyiz. Fakat vatan her şeyden önce gelir ve bu mesele asla pazarlık konusu olamaz” dedi.

Kaynak: DHA