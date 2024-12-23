Trump Gözünü Bu Kez Grönland'a Dikti, 'Mutlak Zorunluluk'

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi olarak PayPal'ın kurucu ortağı Ken Howery'yi seçtiğini duyurduğu paylaşımda, Grönland'a ilişkin düşüncelerini de paylaştı.

“MÜLKİYETİ VE KONTROLÜ MUTLAK ZORUNLULUK”

Seçilmiş başkan Trump, paylaşımında, "Ulusal güvenlik ve dünya genelinde özgürlük için ABD, Grönland'ın mülkiyeti ve kontrolünün mutlak bir zorunluluk olduğunu düşünüyor." ifadesine yer verdi.

GRÖNLAND DIŞİŞLERİNDE HALA DANİMARKA’YA BAĞLI

Grönland, 1979'da Danimarka'dan özerkliğini elde etmesine rağmen dışişleri, güvenlik ve mali konularda hala bu ülkeye bağlı.

HARRY TRUMAN SATIN ALMAK İSTEMİŞTİ

Eski ABD Başkanı Harry Truman, 1946'da, zengin uranyum, altın, petrol ve gaz rezervlerine sahip Grönland'ı satın almak amacıyla Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın önermişti.

33. ABD Başkanı Harry S. Truman

TRUMP’IN ÇIKIŞI KRİZ YARATMIŞTI

Bu tekliften 73 yıl sonra dönemin başkanı Trump, Grönland'ı satın almak istediklerini belirtmiş, konu Danimarka ile ABD arasında kısa süreli diplomatik krize neden olmuştu. Diplomatik gerilim nedeniyle Trump, Danimarka'ya yapacağı resmi geziyi iptal etmişti.

Kaynak: AA